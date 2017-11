Afrique: La bourse Ghislaine Dupont-Claude Verlon 2017 décernée à deux Sénégalais

A Dakar, la quatrième bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon vient d'être attribuée à un journaliste ainsi qu'a une technicienne de reportage radio, tous deux Sénégalais: Arona Diouf et Nicole Diedhiou. Un prix remis des mains des gagnants de l'édition 2016 de la bourse RFI. Les deux nouveaux lauréats bénéficieront mi-février d'une formation à Paris, puis tous deux effectueront un stage au sein de notre rédaction.

C'est sous le regard de Ghislaine Dupont et Claude Verlon dont les photographies ont été installées sur la scène face au public que le journaliste Arona Diouf, 33 ans, et la très jeune technicienne Nicole Diedhiou ont reçu leur prix, en présence de l'ambassadrice du Mali au Sénégal, de l'ambassadeur de France au Sénégal, et bien sûr de la fille de Claude et de la mère de Ghislaine, très émues, qui ont parlé de leurs sentiments contrastés, de la joie et de la peine ressenties lors de cette cérémonie « porteuse de tristesse, mais aussi d'espoir ». Ce sont les mots de la mère de Ghislaine qui assistait à la remise du prix pour la toute première fois.

Une émouvante minute de silence à Dakar aux côtés de très nombreux confrères sénégalais venus exprimer leur soutien.

Les prix ont donc été remis à deux jeunes talents parmi 20 candidats qui ont eu pour mission de réaliser un reportage sur la thématique cette année de la « tolérance », thématique choisie parce qu'elle évoque le Sénégal.

Les deux lauréats, tous deux Sénégalais, ont en fait participé à une formation dispensée par l'équipe de RFI, à Dakar. Des cours qui ont débuté avec des écoutes des productions de Ghislaine Dupont et Claude Verlon pour leur rendre hommage et aussi pour comprendre comment on construit un bon reportage radio. Les candidats ont reçu ensuite des cours très concrets, sur le terrain. L'examen final enfin : la création d'un reportage en duo - un technicien un journaliste.

Les œuvres récompensées, la première sur la polygamie, la deuxième sur les fistules obstétricales, ont été choisis pour la qualité de la mise en ondes, du montage, et puis tout simplement pour la pertinence des sujets choisis, du travail exigeant en mémoire de nos deux collègues, Ghislaine Dupont et Claude Verlon.