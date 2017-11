Cameroun: Yaoundé - 16 boutiques parties en fumée

L'incendie s'est produit hier aux environs de 9h à l'Avenue Kennedy

16 boutiques parties en fumée à l'Avenue Kennedy. L'ambiance est morose ce jeudi matin au centre-ville de Yaoundé. Une fumée noirâtre s'aperçoit à des kilomètres. La circulation est bloquée. Les sapeurs-pompiers, les gendarmes, et les policiers, tous azimuts, s'activent pour essayer de maîtriser les flammes qui ont pris d'assaut le bâtiment qu'abrite le « couloir madrigal », à l'Avenue Kennedy, non loin de la maison Orange Cameroun. Depuis 9h, ce jeudi matin, le secteur est en feu. Boutiques, appareils électroniques, téléphones portables, ordinateurs et ateliers de réparation sont en feu.

Selon les témoignages recueillis sur le terrain, la petite étincelle déclenchée à partir d'un compteur électrique aurait explosé s'est très vite propagée dans les artères, affectant ainsi une dizaine d'autres pièces. Boris Weko, l'une des victimes qui vient de voir toute sa boutique partir en fumée sous son regard impuissant, reste sans mot. Impatient, il attend que les sapeurs pompiers éteignent les flammes pour espérer récupérer quelque chose. La tristesse se lit sur son visage. Tout à côté, une dame, les mains sur la tête n'en revient pas. Même le bar populaire du lieu est aussi parti en fumée. Aucune perte humaine enregistrée heureusement, mais les dégâts matériels sont importants.

« Pour ma boutique, je peux estimer les pertes à plus de 200 millions de F », explique Serges Dadis, gestionnaire d'une boutique d'appareils électroniques, qui, aux côtés de son frère et quelques amis, essaie de retirer quelques appareils qui n'ont pas été touchés. Par ailleurs, la maîtrise de ce feu n'a pas été chose aisée. Les sapeurs-pompiers en opération ont fait plusieurs tours. Pour le lieutenant colonel, Francis Ekosso, le travail fait est une réussite. « Sans les sapeurs-pompiers, cet incendie aurait pu prendre tout ce boulevard commercial », explique-t-il. Une fois le feu maîtrisé, la police et la gendarmerie ont sécurisé les lieux.