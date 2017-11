Cameroun: Coupe du Cameroun - Qui jouera la finale ?

Les demi-finales de la compétition se jouent demain et dimanche à Douala.

A l'exception de New Stars de Douala, qui jouera à domicile, tous les autres clubs engagés en demi-finales de la Coupe du Cameroun de football feront le déplacement de la capitale économique cette fin de semaine. Yong Sport Academy quitte en principe Bamenda ce jour. Victoria United part de Limbe demain matin. Ums de Loum certainement aussi. Les deux demi-finales se disputent au stade de la Réunification. Demain, New Stars ouvre le bal face à un adversaire que personne n'attendait à ce stade de la compétition : Victoria United de Limbe. «C'est une surprise pour beaucoup de personnes, mais pas pour nous, car nous nous sommes bien préparés.

À Douala, nous allons pour une victoire. Nous savons que ce ne sera pas facile», déclare Joseph Mbock Mapit, le coach de Victoria United. A New Stars, on espère ne pas se faire surprendre comme Feutcheu Fc de Ndjiko (8e de finales) et Racing de Bafoussam (1/4 de finales). «Ce match se prépare comme les précédents. Notre objectif est de gagner. Mais, nous sommes conscients que Victoria United ne sera pas facile à manœuvrer», reconnaît Laurent Djam, l'entraîneur. L'autre demi-finale oppose Ums de Loum à Yong Sport Academy (Yosa). A l'issue du championnat Mtn Elite One, les deux équipes ont terminé avec le même nombre de points : 34. Grâce au Goal Difference, Ums a occupé la 7e place et Yosa, la 8e. «Cette rencontre n'est pas différente de celles que nous avons disputées jusqu'ici dans ce tournoi.

Nous respectons notre adversaire, qui nous suivait à la fin du championnat. Mais là, on est dans une autre compétition ; nous devons gagner parce qu'il est important pour nous de sauver notre saison», confie Guy Bertin Ndjiepnang, le coach d'Ums de Loum. Deux belles rencontres en perspective donc pour ces demi-finales de la Coupe du Cameroun. Les adversaires sont des clubs qui se sont distingués depuis le début de la compétition à l'étape des 64e de finale. Jusqu'ici, Yosa a la meilleure attaque avec 13 buts marqués contre un seul encaissé. Tandis que Ums de Loum et New Stars de Douala ont inscrit chacun 11 buts. Si la première équipe a encaissé 4 buts, la seconde n'a toujours pas encaissé en cours de match.