Ile Maurice: Insultes envers la Speaker - «Le PMSD sort grandi de cette affaire», dit Xavier-Luc Duval

Il a, par ailleurs, annoncé qu'il sera bel et bien présent au Parlement mardi prochain. De lancer, dans la foulée, une pique à la Speaker. Xavier-Luc Duval fait remarquer que «c'est l'attitude de la Speaker qui a fait que Mahmad Kodabaccus s'est emporté». De laisser entendre que même Sanjeev Teeluckdharry, le Deputy Speaker, trouverait sa façon d'agir «déplorable». Ce dernier a d'ailleurs récemment réglé ses comptes avec elle concernant ses «maigres» per diem. «Même Adrien a déjà fait part de cela. Madam-la tré sélektif.»

Et le PMSD, précise Xavier-Luc Duval, compte aller encore plus loin. «Nous allons réactualiser notre code de conduite. Nous insisterons sur le respect de la femme et l'égalité du genre.»

Les mesures prises contre le secrétaire général montrent clairement, selon le leader des Bleus, que le PMSD est d'une autre trempe que les autres partis politiques. «Le PMSD sort grandi de cette affaire.» Et de citer les affaires Soodhun, Rutnah, Sesungkur, Tarolah, entre autres, où aucune action n'a été prise. Il devait même rappeler l'histoire du «micro», impliquant Navin Ramgoolam et Nita Deerpalsing.

«J'ai dit que ses propos étaient déplacés. Il a mal choisi ses mots. Je lui ai demandé de présenter ses excuses au plus vite», indique Xavier-Luc Duval. Qui plus est, Mahmad Kodabaccus sera «en retrait politique jusqu'à nouvel ordre». Le bureau politique du PMSD se réunira mercredi 8 novembre pour decider de son remplaçant, déclare Xavier-Luc Duval.

Dès le lendemain, cependant, Mahmad Kodabaccus devait présenter ses excuses sur sa page Facebook. Et hier, jeudi 2 novembre, on apprenait qu'il avait été invité à se mettre en retrait politique.

