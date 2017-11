Ile Maurice: «Maigres» per diem - Teeluckdharry n'a pas compris les règlements, selon Maya Hanoomanjee

«Le problème a été réglé.» C'est du moins ce qu'affirme la Speaker, Maya Hanoomanjee. Elle réagissait à la lettre, datée du 16 octobre, que lui a envoyée le Deputy Speaker Sanjeev Teeluckdharry. Il y déplore les «maigres» per diem qu'il percevrait, ainsi que le fait d'être envoyé dans des pays «sous-développés / dangereux».

À l'express, Maya Hanoomanjee indique que, parfois, les nouveaux parlementaires ne comprennent pas les règlements. «Quand on leur explique, ils finissent toujours par comprendre», ajoute-t-elle.

De son côté, Sanjeev Teeluckdharry, interrogé par l'express, n'a pas voulu faire de commentaire. Le Deputy Speaker souligne que la lettre concernant son per diem est de «nature confidentielle».

La lettre qu'a envoyée Sanjeev Teeluckdharry à la Speaker est motivée par le voyage qu'il devait effectuer au Nigeria pour assister à la 48e édition de la Commonwealth Parliamentary Association, du 20 au 26 octobre. Il a mal digéré le per diem «de seulement Rs 69 000» perçu pour cette mission.

Le Deputy Speaker, dont le salaire total brut est de Rs 234 000, a même compilé une liste comparative de parlementaires ayant effectué des voyages à l'étranger, le total de leur per diem et les dates ainsi que la durée de leur séjour. Sanjeev Teeluckdharry trouve qu'il est le parent pauvre des parlementaires.

«I hate to say that under the present constitutional framework, the Deputy Speaker is supposed to be the n° 2 of the Legislature though it appears that he is being treated worse than backbenchers, when it comes to per diem and the choice of venue of missions and even worse when it comes to protocol.»