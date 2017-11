Congo-Brazzaville: Economie numérique - Le projet du plan d'action 2017-2021 soumis aux consultations publiques

Ouvertes aux professionnels, experts et consommateurs du numérique, les consultations publiques vont servir à préparer la stratégie nationale de développement du secteur pour les trois prochaines années.

Le ministre en charge des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, a lancé récemment un appel à contributions publiques sur le projet du plan national de développement du numérique.

Cette opération consistera, d'après l'initiateur, à recueillir les idées et les propositions concrètes devant permettre de faire de l'économie numérique un levier pour l'emploi, la compétitivité et la diversification de l'économie nationale, afin de mieux préparer la stratégie nationale de développement du secteur, assortie d'un plan d'actions pour la période 2017-2021.

Dans un contexte socio-économique marqué par la chute brutale du prix du baril du pétrole, le gouvernement congolais entend faire du numérique un levier de croissance et un incubateur d'entreprises, en adoptant une démarche participative, évolutive et complémentaire qui prend en compte les initiatives publiques et privées existantes.

En effet, toutes les contributions reçues seront compilées et rendues disponibles en ligne sur le site du ministère des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique. Seulement des contributions considérées pertinentes seront exploitées dans le cadre de la rédaction du document stratégique.

Notons qu'en novembre 2016, le gouvernement avait organisé les premières assises nationales sur l'essor de l'économie numérique au Congo. La rencontre ayant mobilisé différents acteurs du secteur du numérique, - startups, chefs d'entreprises, responsables politiques, la société civile-, avait permis de poser les bases d'une économie numérique.

Plusieurs thématiques liées au secteur avaient été abordées dont : « Le cadre juridique et institutionnel pour assurer un environnement d'affaires attrayant et favorable au déploiement du numérique » ; « Comment stimuler l'innovation technologique dans le secteur public et privé ? » ; « la sécurisation des données dans le cyberespace ».