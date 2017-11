Congo-Brazzaville: Journée africaine de la jeunesse - Les lycéens sensibilisés au dividende démographique

Rappelons que la première phase de la campagne de sensibilisation aux concepts dividende démographique et grossesse précoce a concerné les lycées Chaminade, Révolution, Nganga-Edouard, Camara-Laye et Anne-Marie-Javouhey.

« L'honneur d'une fille, c'est lorsqu'elle est un exemple pour ses camarades et une valeur pour ses parents. Mais lorsqu'une fille est enceinte, elle devient la risée de toute la communauté et un objet de honte pour sa famille. Toutes les religions condamnent les rapports sexuels avant le mariage, donc les parents d'une telle fille ressentent un échec personnel sur l'éducation qu'ils auraient donnée à leur progéniture et deviennent très durs à son égard et envers tous les autres enfants de la famille », a reconnu Rema Ngakosso, élève en terminale A, au lycée de la Révolution.

Les agents du ministère de la Jeunesse et de l'éducation civique, en collaboration avec les vulgarisateurs des nouveaux concepts, ont également profité de l'occasion pour faire la promotion auprès des lycéens sur le code juvénile de bien-être. Ce code retrace les 100 engagements du citoyen congolais dont la ponctualité, l'assiduité, le respect d'autrui, l'honnêteté, la lutte contre la paresse, le laxisme, la violence, les manifestations illégales et autres.

