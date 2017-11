Congo-Brazzaville: Association France volontaire - Commémoration de la 6e édition de l'engagement solidaire mondial

Notons que cette conférence-débat sera animée respectivement par les représentants du ministère du Plan, de la statistique et de l'intégration régionale ; du ministère de la Jeunesse et de l'éducation civique ainsi que par la structure d'accueil et l'ambassade de France au Congo sans oublier le représentant de France volontaire.

La 6e édition de l'engagement solidaire mondial de l'association France volontaire permettra aux participants de découvrir, à travers les échanges et conférences-débats, la vision que dispose cette association pour l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD). Selon les animateurs, cette association est reconnue et nommée implicitement dans l'objectif 17 des ODD comme partie prenante de l'exécution de l'ensemble des ODD.

