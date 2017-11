Congo-Brazzaville: Développement touristique - 15km 500 de route aménagés pour accéder au gîte rural de Sossi

Le président du Conseil départemental du Niari, qui a salué l'impulsion donnée par la ministre du Tourisme et de l'environnement, a signifié que tout sera fait pour que ce secteur prenne une place de choix dans leur département. « Avec l'impulsion que veut donner la ministre au niveau du tourisme, je peux vous garantir que nous allons saisir la balle au bond pour redynamiser la gestion de ce site de Mont-Mfoati et bien d'autres », a-t-il déclaré.

Arlette Soudan-Nonault a annoncé qu'il y a un flux de touristes étrangers venant de Pointe-Noire ainsi que les locaux qui sont attirés par la gestion et la mise en lumière de l'implantation de ce gîte rural. « Il est important que nous travaillions de façon transversale avec la préfecture, le département et la population. Mais cela se passe en bonne intelligence. Je pense qu'à ce stade, nous pouvons déjà dire qu'il y a une appropriation de chacun du projet qui se fait tout en marchant », a-t-elle poursuivi.

S'agissant de la mise en concession de ce gîte, la ministre a invité le secteur privé à se rapprocher de la direction générale du Tourisme ainsi que de l'Office de l'industrie de la promotion touristique afin de prendre connaissance du cahier de charges déjà disponible.« Maintenant que nous allons rendre public l'ouvrage qui est déjà dans les voies des réseaux, les appels d'offre se font, nous allons les rendre un peu plus officiels et avions déjà trois ou quatre demandes, il va falloir maintenant que nous regardions dans les détails les personnes qui, réellement, devraient répondre au cahier de charges qui est le nôtre », a-t-elle ajouté.

En effet, parmi les cinq piliers du développement de l'économie congolaise, figure le tourisme. D'où, la réalisation du gîte de Sossi qui est un projet pilote. Un programme ambitieux et porteur des germes de développement touristique. Environ 24 gîtes et Bureaux d'informations touristiques (BIT), en moyenne deux par département, vont être érigés sur l'ensemble du pays. Ces gîtes permettront à toutes les composantes, Etat, collectivités locales, société civile, population locale, de prendre conscience de l'impact du tourisme dans le développement national et de l'intérioriser. Ils permettront aussi aux Congolais de mieux connaître leur pays et leurs concitoyens afin de rompre avec le repli identitaire. C'est pourquoi, en prélude à l'inauguration du gîte de Sossi par le Premier ministre, l'aménagement en latérite de cette route s'imposait.

La ministre du Tourisme et de l'environnement, Arlette Soudan-Nonault, est allée faire l'état des lieux de cette route en latérite et du gîte, le 30 octobre dernier, à 17 km de Dolisie, dans le département du Niari.

