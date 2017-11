Congo-Brazzaville: Football féminin - Djim Oumar pense au rajeunissement de l'AC Léopards

Le premier vice-président de la section football du club a fait part de sa vision au cours d'un entretien avec la presse locale, à l'issue de la saison sportive 2016-2017 qui s'est achevée le 22 octobre au stade Alphonse-Massamba-Débat, à Brazzaville.

La saison sportive 2016-2017 a été un cauchemar pour la section football féminin de l'AC Léopards. L'équipe a perdu ces deux titres, notamment la Coupe du Congo conservée pendant 5 ans et son unique titre du championnat national remporté la saison dernière. «Cela fait mal de perdre quand on est habitué à remporter les coupes», s'est indigné Djim Oumar.

« Nous venons de passer une saison où nous n'avions rien gagné, que ce soit à la Coupe du Congo (remportée cette année par As Colombe, Ndlr) et au championnat national alors que nous étions prêts à remporter le championnat pour au moins sauver la saison. Mais malheureusement, la Source l'a emporté au goal average parce qu'à l'issue de notre dernier match, trois équipes avaient 9 points chacune. La Source a eu l'avantage pour avoir marqué 9 buts et encaissé 4, tandis que l'AC Colombe et l'AC Léopards ont marqué 8 et encaissé 3. Toutefois, personnellement je savais qu'il fallait gagner ce match avec deux buts d'écart mais, hélas !», a martelé l'orateur.

Pourtant, d'après lui, au niveau organisationnel, le président général, Rémy Ayayos Ikounga, a mis tous les moyens sauf qu'il s'est posé un problème au niveau des joueuses. Aussi l'incertitude de l'organisation du championnat a-t-elle occasionné le déplacement de l'équipe sur Brazzaville en deux groupes avec quelques absences dont celle de l'Angolaise Mingas Patricia.

Djim Oumar a également souligné le vieillissement de l'équipe. « Il faut comprendre que cette génération joue depuis plus de 15 ans, il y a des filles qui ont pris de l'âge et cela a beaucoup joué sur le groupe qui a tout gagné avec nous les 5 ans passés. Cette année, leurs efforts ont été insignifiants. Mais nous croyons que prochainement Dieu fera qu'on gagne les coupes comme nous en avons l'habitude», a-t-il dit.

Répondant à la question sur l'arrivée de la nouvelle entraîneuse, Ella Bayeni, en remplacement de Serge Mampouya à la tête de l'AC Léopards, Djim Oumar pense que « l'entraîneuse n'est pas le problème. Cette dame a entraîné la majorité de ces filles et a même joué avec certaines parmi elles. Au Congo, actuellement au niveau des dames, c'est elle qui a tous les diplômes. Et nous avons besoin de ses services au sein de notre équipe. Voilà pourquoi on l'a fait appel. La vraie cause est l'âge, puisque nous avons vu dans la Source et l'AC Colombe qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui peuvent encore jouer pendant plus de 5 ans. Mais, à Léopards, s'il faut jouer encore 2 ans, on ne pourra retenir que 3 filles ». De même, a-t-il poursuivi, Rayons du Soleil qui a 2 ans aujourd'hui est l'équipe la plus prometteuse. Si on ne pique pas ses joueuses, en deux ans, Rayons du Soleil sera l'une des meilleures équipes parce qu'elle a encore une jeunesse fraîche. « Nous devons également penser à cela, il faut chercher déjà la pépinière, commencer à former les plus petites », a-t-il renchéri.

Djim Oumar a, enfin, félicité le président général du club, Rémy Ayayos Ikounga, pour son soutien indéfectible au football féminin en général et à l'AC Léopards en particulier. Il a aussi remercié la chorale de l'AC Léopards de Diata, à Brazzaville, pour les avoir soutenus pendant la Coupe du Congo et les supporters de Pointe-Noire et Dolisie pour leur assistance morale.