Afrique du Sud: Une Sud-Soudanaise fait le buzz sur Instagram et devient mannequin

Mais finalement, le vœu des internautes a été exaucé. L'étudiante a signé mardi 31 octobre 2017 avec l'agence internationale Next Models. La jeune sud-soudanaise confie que devenir mannequin avait toujours été un rêve. « Je ne pensais pas que ça serait un jour possible », dit-elle.

Outre les commentaires extasiés, beaucoup d'internautes poussent pour qu'Anok Yai décroche un contrat de mannequin. « Mon téléphone a sonné rapidement et pendant très très longtemps », a-t-elle expliqué au Boston Globe. « Je ne comprenais pas pourquoi il y avait tant de battage. Je trouvais la photo normale. Je me demandais ce que les gens lui trouvaient », a déclaré Anok Yai.

Anok Yai, 19 ans, est étudiante en première année de biochimie. L'homme la prend en photo au milieu de la foule et diffuse l'image sur Instagram avec en commentaire : « Éblouissante ! » Regard profond, short en jean, haut noir transparent, le cliché fait le buzz et reçoit près de 17 000 « J'aime ». La popularité de l'étudiante monte en flèche. « Je suis passée de 150 à 8 000 followers en une journée. Ce soutien me dépasse », écrit-elle sur Twitter.

