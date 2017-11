Tunisie: « Touche pas à ma Constitution ! »

Marzouki monte au créneau

Ses critiques virulentes ciblent, en premier lieu, son principal rival à la course électorale Béji Caïd Essebsi. A l'en coire, celui-ci n'a pas tenu parole, bien qu'il jouisse d'une majorité parlementaire assez confortable. Il l'a accusé d'avoir mis la main sur les libertés, dérogeant aux dispositions de la Constitution, dont l'amendement est perçu comme solution. «Mais, ce n'est, en réalité, que des motifs faussement invoqués pour faire revenir des pratiques qu'on croyait révolues », martèle-t-il, faisant remarquer qu'il y a un projet tendancieux de vider la Constitution de son sens.

Retour en arrière, en quelque sorte. Sinon, comment expliquer, s'interroge-t-il, ce retard pris dans l'élection du président de l'Isie, la mise en place des instances indépendantes, la non-adoption, jusqu'à ce jour, de la Cour constitutionnelle et de la nouvelle Haica et bien d'autres projets de loi en stand-by?! D'après lui, les conflits d'intérêts et les tiraillements partisans de toutes parts ont fait de la jeune démocratie un fonds de commerce. Et pour cause, le président d'Al Harak a déclaré ne pouvoir plus se taire face à tout ce qui porte atteinte à la Constitution de la 2e République.

«Ne touche pas à ma Constitution», est le slogan de la future campagne que M. Marzouki voudrait conduire, tous azimuts, le 27 janvier prochain, en guise de commémoration du 4e anniversaire de la promulgation de la nouvelle Constitution de 2014. «Nous allons, jusqu'au bout, la défendre bec et ongles, sans lâcher prise», menace-t-il. Ce qui nourrit chez lui un doute quant à l'avenir politique. Peut-on encore faire confiance aux élections 2019 ?, se demande-t-il. Personne ne peut fermer les parenthèses de la révolution, a-t-il encore ajouté. «On n'y renoncera jamais», résume-t-il, en conclusion.

Par ailleurs, son camarade membre du bureau politique d'Al Harak, M. Abdelbassat Sammari, est revenu sur l'aspect économique de la crise dans laquelle s'enlise le pays. Il a bombardé l'auditoire de chiffres et d'équations pour dire que tous les voyants sont au rouge : dépréciation continue du dinar, endettement en hausse, projets en difficulté... Bref, une économie en berne. Prenant la parole, un jeune diplômé vient d'évoquer «la grande mascarade du Capes», certificat d'aptitude au professorat d'enseignement secondaire, jugé comme une épreuve montée de toutes pièces. Une fois admis, les candidats n'en finissent pas de recevoir de fausse promesses de recrutement. D'après lui, un scénario d'escalade dans les jours à venir est prévu.