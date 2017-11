Ile Maurice: Fermeture de la pêche - L'ourite, mollusque à protéger

Cette partie du travail, ce sont les ONG qui la réalisent. Cette année, Reef Conservation, Ecomode Society et Lagon Bleu/EcoSud ont fait partie, comme l'année précédente, des équipes ayant travaillé sur la sensibilisation des pêcheurs et du public à la fermeture de la pêche à l'ourite. Tous ces projets sont finances par l'United Nations Development Program (UNDP).

«L'Octopus cyanea a une durée de vie très courte, entre 12 et 15 mois en moyenne, et les femelles meurent après avoir pondu», explique Vassen Kauppaymuthoo, océanographe. «La température de l'eau de mer influence leur croissance, une croissance asymptotique (NdlR: à l'infini) avec une courte durée de vie et un fort taux de mortalité.»

La seconde fermeture, si jamais les ministères, les pêcheurs et les organisations non gouvernementales (ONG) parviennent à un accord, devrait avoir lieu vers janvier. Le début de l'été est le moment où les jeunes pieuvres rejoignent le lagon pour croître.

