Ile Maurice: Négligence médicale alléguée - Sa santé se détériore après une opération

Neeta est alors admise à l'établissement hospitalier. Mais dans un premier temps, «elle ne peut être opérée car le personnel médical n'arrive pas à baisser son taux de glycémie. Ce n'est que le 8 octobre qu'un médecin décide de l'opérer et enlève six calculs de sa vésicule», souligne son époux.

Or, une semaine plus tard, Neeta rentre à la maison, toujours souffrante. «Je prends rendez-vous chez un médecin du privé, à Flacq, pour qu'il effectue une échographie. Il constate que mon épouse a des calculs dans sa vésicule biliaire et lui donne une note pour qu'elle soit opérée d'urgence à l'hôpital», relate Rama.

Rama* est catégorique. Sa femme a été victime de négligence médicale à l'hôpital de Flacq. Neeta*, habitant St-Julien, a subi une opération, le 8 octobre, pour enlever des calculs dans sa vésicule biliaire. Or, après l'opération, sa santé s'est détériorée et elle dû subir une seconde opération, le 14 octobre.

