Sénégal: Vers une semaine de la gastronomie franco-sénégalaise

Dakar — L'Ambassade de la France au Sénégal va essayer d'organiser une semaine de la cuisine sénégalaise et française un peu plus populaire et plus accessible, a dit, jeudi à Dakar, l'ambassadeur Christophe Bigot, invité de la rédaction de l'APS.

L'ambassadeur de France au Sénégal qui apprécie les plats sénégalais notamment le "Yassa" et les jus de fruits locaux particulièrement le "Ditax", le "Bissap", le gingembre et le cocktail "Bouye Bissap", compte tenir cet espace culinaire d'échanges et de partage.

Déjà lors du séminaire intergouvernemental tenu récemment à Paris, le menu avait été composé par deux chefs cuisiniers français dont une d'origine sénégalaise pour combiner les saveurs sénégalaises et françaises.

"J'ai goûté à Podor (Nord) un dessert à base de lait et de mil absolument délicieux appelé (Tiacry)", a-t-il relevé.

D'où l'idée "d'essayer d'organiser une semaine de la gastronomie sénégalaise et française un peu plus populaire pour en connaître un peu plus sur la cuisine des deux pays".