Sénégal: Inclusion financière - MicroSave Helix mise sur l'approche digitale

La semaine mondiale de l'inclusion financière s'est ouverte du 30 octobre au 3 novembre 2017 sur le thème : « Nouveaux produits, nouveaux partenariats, nouveaux potentiels ». Le Sénégal n'a pas été en reste. A l'initiative de MicroSave Helix, le «1er Midi de l'inclusion financière au Sénégal » a été organisée ce 2 novembre, à Dakar, dans les locaux de Jokkalabs.

Sur le thème « Fintech, innovation et technologie au service de l'inclusion financière », le cabinet d'expertise en finance digitale, MicroSave Helix a réuni acteurs et clients issus des banques et des institutions de micro finance à une mini-conférence suivie de workshops sur les produits, partenariats et potentiels qu'offre la finance digitale.

Ce cadre de réflexions et d'échanges a réuni une douzaine de participants autour d'experts de MicroSave Helix et de l'institution onusienne UNCDF. Selon M. Loukakou de MicroSave Helix, « en cette semaine de l'inclusion financière, il était de bon ton, à l'échelle nationale, de mettre en synergie les différents acteurs et clients présents dans le secteur de la finance digitale. Cela, dans le but de plancher sur les opportunités qu'elle offre. »

A cet effet, les intervenants ont insisté sur l'apport de nouveaux produits et les partenariats aptes à donner plus d'opportunités aux clients.

Pour MicroSave Helix, l'objectif de cet atelier a été de rapprocher les différents acteurs de l'inclusion financière pour l'épanouissement du client.

Toutefois, des contraintes, pas insurmontables, doivent être levées. A titre d'exemple, M. Waly Clément Faye, consultant en Agrifinance en a listé quelques-unes. « L'accès aux services financiers (banques, services financiers décentralisés et poste) reste non seulement faible, mais présente des disparités entre les genres. Il est de 17,8 % chez les hommes et 8,4 % chez les femmes. Cet accès est également bas pour la tranche d'âge comprise entre 18 et 29 ans », a-t-il ajouté.

A l'unanimité, les participants ont salué l'organisation de ce premier Midi de l'inclusion financière. Une initiative à pérenniser.