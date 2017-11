Cote d'Ivoire: Formation en communication et plaidoyers - Le Club UA Côte d'Ivoire s'approprie le projet Voice Up

Ce projet Voice Up Internews, né de l'expérience des radios de la paix et de développement...

Formation en communication et plaidoyers: Le Club UA Côte d'Ivoire s'approprie le projet Voice Up

« Cette formation nous a permis d'avoir une plus grande visibilité dans les médias. Et de comprendre qu'un petit sujet que vous négligez peut être pris en compte et débattu par des milliers de personnes qui se sentent directement concernées par le problème sur les réseaux sociaux », a indiqué le 31 novembre 2017, Naclan Victor Touré, président du Club Union africaine Côte d'Ivoire. C'était au siège de sa structure, à Abidjan-2Plateaux.

Touré faisait ainsi le point à la suite du projet Voice up internews au cours duquel sa structure et neuf (9) autres organisations de la société civiles (Osc) ont bénéficié du 21 février au 3 mars 2017.

A l'en croire, ce projet qui a porté sur la formation en communication et la vulgarisation de plaidoyers, leur a permis d'accroître leurs visibilités. « Internews en nous coachant, nous a beaucoup apporté sur l'utilisation des réseaux sociaux », s'est-il réjoui. Poursuivant, il a affirmé que cette méthode a permis aux Osc qui rencontrent d'énormes difficultés dans l'exécution de leurs projets de les surmonter. « Nous avons été impressionnés de savoir que certaines cibles qu'on trouvait fermée pourraient fléchir sur des valeurs ancestrales. Et essayer de s'accommoder à l'air du temps », a-t-il affirmé. Et d'avouer que cette formation a permis également d'améliorer les relations entre les médias et les organisations de la société civile Ivoirienne.

Selon M. Touré, cette formation pilotée par l'Ong internationale Internews Côte d'Ivoire en partenariat avec l'Agence américaine du développement Usaid a permis de montrer aux Osc l'utilité des médias traditionnels (télévision, radio, etc.), et l'utilisation des nouveaux médias (facebook, tweeter, blog, etc.) dans leur visibilité et comment faire un plaidoyer. « Avec cette formation, nous avons appris à collaborer avec les médias et à rendre plus visibles nos actions et surtout à communiquer sur nos plaidoyers », reconnaît Oumou Bangoura du Club Union Africaine Côte d'Ivoire.

Ce projet Voice Up Internews, né de l'expérience des radios de la paix et de développement dans lesquels Internews était impliqué, aura donc permis au Club Union africaine Côte d'Ivoire de vulgariser deux plaidoyers portant respectivement sur « l'adaptation des pratiques coutumière au droit moderne » et la « facilitation de l'enregistrement des enfants à l'état civil ». Et cela, à travers des histoires d'intérêt humain et des réactions sur l'actualité.