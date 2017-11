Maroc: Des hommes d'affaires de différents horizons font du réseautage à Rabat

Le CREA-RSK, qui constitue une déclinaison régionale du comité national de l'environnement des affaires (CNEA), adoptera une approche participative basée sur le dialogue entre les différents partenaires, publics et privés, en vue de mettre en place un des plans de travail annuels suivant une méthodologie claire et efficace.

Lancé lors d'une cérémonie marquée par la présence du wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra (RSK), Mohamed Mhidia et de la présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Meriem Bensaleh Chaqroun, ce comité s'assigne également pour objectif d'améliorer la position du Royaume dans le classement mondial Doing business, qui mesure la réglementation des affaires et son application effective dans 190 économies et certaines villes au niveau infra-national et régional.

