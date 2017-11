Maroc: Le court métrage en fête à Taza

Seize courts métrages de réalisateurs marocains, professionnels et amateurs, participeront à la 2ème édition du Festival national ciné café, qui se tiendra du 4 au 6 novembre courant à Taza, autour du thème "Le ciné café: une vitrine sur le cinéma africain".

Cette manifestation artistique, organisée par l'Association "Festival national du ciné café de Taza" en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication, sera marquée cette année par l'ouverture sur le septième art africain. Des réalisateurs maliens et sénégalais devront ainsi faire le déplacement à Taza pour partager leur expérience cinématographique avec leurs homologues marocains.

Dans la catégorie des professionnels, les organisateurs ont retenu les films "Ahlam" d'Oujda, "Azma" de Benslimane, "Mohamed" de Casablanca, "Raqssat Al Maout" de Rabat, "Akhir Nafass" d'Oujda, "Hraymia" de Béni Mellal, "Amazigh" de Midelt et "Rissala" de Marrakech. Dans la rubrique des amateurs, le choix s'est porté sur "Assajine" d'Imouzzer Kandar, "Inkissar" d'Agadir, "Charbon et sang" de Benslimane, "Al qafas" de Laâyoune Acharqya, "Arous min Kassab" de Tiznit, "Ida kana sahihan" de Marrakech, "Toyour lan tougharrid" d'Azrou et "Halima" de Marrakech.

Cet évènement, initié en partenariat également avec la commune urbaine de Taza, entend relancer la scène culturelle locale et mettre en valeur les dernières œuvres cinématographiques nationales. Ce rendez-vous culturel sera marqué par la participation de nombreux cinéastes, chercheurs, réalisateurs et artistes. Au programme de ce festival figurent aussi des activités culturelles et artistiques au profit des jeunes, des ateliers de formation dans le domaine du cinéma et des spectacles au sein des cafés au grand bonheur du public.