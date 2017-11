Maroc: Le pays, un hub régional de l'industrie des lubrifiants

L'ICIS a pour mission de fournir aux entreprises des matières premières des informations et des outils d'analyse précieux qui leur permettent d'identifier et de réagir aux opportunités sur des marchés en constante évolution.

La conférence, organisée pour la première fois en Afrique de l'Ouest, vise à jeter la lumière sur le marché africain des huiles et lubrifiants, les opportunités d'investissements sur le continent et les potentialités d'approvisionnement, ainsi que les perspectives du marché africain.

Cet événement, qui a connu la participation de 600 personnes, a été une occasion pour faire découvrir le potentiel du marché marocain à une panoplie de décideurs et opérateurs du secteur et faire connaître les mesures incitatives offertes par le Royaume aux investisseurs.

"Le marché marocain dispose de potentialités énormes pour développer l'industrie de transformation et de fabrication des lubrifiants et se positionne de plus en plus comme le hub incontournable pour l'export vers l'Afrique", a relevé M. Bouzoubaa, lors d'une intervention à la 6é conférence africaine sur les huiles de base et des lubrifiants, organisée par l'ICIS -Independant Chimical Information Service.

