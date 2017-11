Congo-Kinshasa: Budget 2018 - Tshibala ce vendredi devant les députés pour s'expliquer sur le retard

Après cette séance fermée au public on ne sait pour quelles raisons, les portes de la salle des congrès seront rouvertes pour suivre réponses des ministres de la Justice et de l'Energie préoccupations leur exprimées par les députés au cours des de lundi 27 octobre et mercredi 2 novembre 2017.

Selon des informations parvenues au Phare, on apprend que face-à-face Bruno Tshibala - Députés nationaux de ce marin se à huis-clos. Ce qui suscite des interrogations et commentaires en divers. Car, l'opinion ne comprend pas pourquoi une comme celle liée aux inquiétudes exprimées par les députés au sujet retard pris par le gouvernement pour déposer son projet de national doit faire l'objet d'un huis-clos ! Qu'est-ce qu'il y a cacher à la population ?

