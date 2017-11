Congo-Kinshasa: En marge de l'humiliation infligée au Premier Ministre - Primature, le mal est fait

Le nouveau Premier ministre Bruno Tshibala reçu pour la première fois depuis sa nomination par le président de la République Joseph Kabila le 10 avril 2017.

On n'a jamais vu ça !

Pour la toute première fois dans l'histoire de la République, un Premier Ministre est humilié sur la place publique par un Conseiller qu'il a lui-même nommé par décret. L'affaire, jusque-là tenue secrète, a été révélée à l'opinion il y a 48 heures par notre confrère l'avenue du Bas-Congo.

Dori Dumbi - puisque c'est de lui qu'il s'agit - Conseiller Technique Spécial chargé de la Politique et Financement des PMI-PME, est sorti du bois pour tirer à boulets rouges à la fois sur Bruno Tshibala et surtout sur le Directeur de Cabinet Nsomwe.

Au second cité particulièrement, il impute un chaos organisé à la Primature. A l'en croire, rien ne fonctionne à ce niveau de la coordination de l'équipe gouvernementale. Il va même plus loin en mettant au défi quiconque serait en mesure de produire un simple accusé de réception d'un quelconque courrier ou rapport adressé au premier responsable de l'action gouvernementale.

C'est incroyable ! L'attaque est vraiment frontale. Le Conseiller Technique Spécial ne porte pas le moindre gant et il pourquoi dans la suite dans sa note au vitriol : « Le responsable de ce gâchis doit impérativement débarrasser le pallier ».

Le message est adressé à celui qui l'a nommé, considéré dans le d'espèce comme co-responsable de tout ce qui arrive parce que, manifestement, il ne contrôlerait rien.

Le pavé jeté dans la marre a créé un réel malaise et soulevé de questions. L'auteur de la lettre tout comme son chef ont une origine politique. Ils avaient donc la possibilité de se rencontrer de s'expliquer en toute discrétion. Qu'est-ce qui s'est donc pour qu'il n'en soit pas ainsi et que le Conseiller technique se sente en devoir, pour obtenir le changement nécessaire, de par la voix de courrier officiel dont personne ne peut garantir totale discrétion. Aujourd'hui, les faits sont là et le mal totalement consommé.

En effet, quelques heures après la mise sur la place publique courrier querellé, le Premier Ministre a pris un décret de qui n'élimine malheureusement pas le délit. Dori Dumbi est un ex-Conseiller Technique Spécial et le directeur de cabinet qui en assure la notification à l'intéressé se charge de lui dire le mal qu'il pense de lui à travers ces quelques lignes : « Il mis fin à vos fonctions de Conseiller Technique Spécial chargé de politique et financement des PMI-PME pour comportement faisant état de vagabondage, propagation à l'anarchie et agitation avant même la prise de vos fonctions au cabinet du Ministre ».

Il est curieux de lire dans cette note de fin de service l' de vagabondage adressée à quelqu'un avec qui, pourtant, le Ministre prépare le Congrès de son parti qu'il continue de dénommer UDPS du nom de son ancien parti dont chacun pourtant les dirigeants et le lieu du siège sur la 11ème rue/Limete.

Au-delà des accusations avancées par les uns et les autres, force de constater qu'il y a un réel problème dans la gouvernance nationale.

Est-il en effet possible de choisir, à ce niveau des responsabilités, des hommes dont on ne connaît même pas l'adresse physique ainsi que révèle le courrier signé par le directeur de cabinet adjoint et s'adresse à un conseiller spécial localisé uniquement à travers numéro de téléphone ? Est-il possible de confier des lourdes charges un vagabond et de ne découvrir son jeu malsain qu'au moment de entrée en fonction ? Est-il possible de croire que ce monsieur n' jamais été à son bureau alors même que dans la lettre de de sa révocation, on donne des instructions expresses au Général à la Primature pour prendre les dispositions nécessaires vue de lui interdire désormais l'accès au complexe de la Primature.

De tout ce qui précède, il appert qu'il y a des problèmes qui posent et on ne pourra pas les résoudre en pratiquant la politique l'autruche. Il est donc important que le destinataire de la lettre Dori se penche avec ouverture et indépendance sur les faits dénoncés, qu'il les examine de manière objective pour s'assurer de matérialité ou non, et de prendre des mesures correctives si telles doivent être les conclusions du dossier.