Congo-Kinshasa: Long chemin

La crise politique en RDC prend une autre tournure inquiétante avec les élections ratées en 2016 à la fin du mandat constitutionnel du président Joseph Kabila. De plus, les clauses de l'Accord de la Saint-Sylvestre ayant été foulées au pied par la majorité au pouvoir, cet environnement en rajoute un peu plus à la tension qui règne dans la société. Dans ce contexte, la presse a su, bon gré mal gré, jouer son rôle, celui d'informer la masse sur les tenants et les aboutissants de la crise congolaise.

Malheureusement, les professionnels chevaliers sont traqués dans l'exercice de leur métier. Alors que la presse sert de tribune et de canal par lesquels les leaders politiques communiquent avec leurs bases. Et le comble, c'est que l'Etat, qui devait protéger les journalistes, se rend lui-même coupable d'atteintes physiques sur les journalistes.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.