Ile Maurice: Cleaners - D'anciens ministres et les membres de la CTSP entendus par le comité technique

Salaire de Rs 1 500: la lutte acharnée des «cleaners»

Deuxième round, ce vendredi 3 novembre. Vasant Bunwaree, Armoogum Parsuramen, Steve Obeegadoo, Jane Ragoo, Reeaz Chuttoo devraient tous être entendus par le comité technique institué dans le sillage de la grève des femmes cleaners.

Hormis les deux syndicalistes de la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP) et les anciens ministres, les quatre entrepreneurs concernés pourront aussi venir déposer s'ils le souhaitent. La première séance s'était tenue le lundi 30 octobre. Séance que Dev Manraj, secrétaire financier et président du comité, et le négociateur syndical Jack Bizlall avaient estimé «satisfaisante».

Sous ce comité opèrent deux sous-comités. L'un est axé sur les responsabilités des cleaners et l'organisation impliquée, et le second sur le nombre de cleaners qu'il devrait y avoir dans chaque école selon sa superficie.

Une autre réunion est prévue le mercredi 8 novembre, avant la soumission du rapport le 15 courant.