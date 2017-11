Tunisie: Quel avenir pour l'industrie de la plasturgie ?

Récemment, lors d'une conférence qui a été organisée sur l'état des lieux actuel du secteur, le président du Groupement professionnel du plastique et des professionnels et des industriels relevant de la Conect, Oussama Massoudi, a exprimé sa préoccupation quant au devenir d'un secteur qui emploie des milliers de personnes.

Selon ce dernier, la nouvelle loi, qui a été adoptée pour protéger l'environnement de la pollution des sacs en plastique, aurait dû être appliquée en adoptant une démarche progressive qui aurait permis aux professionnels du secteur de trouver des solutions pour maintenir le secteur à flot.

Aujourd'hui, les industries du plastique n'ont pas d'autre choix que d'envisager la voie du plastique recyclé moins polluant pour l'environnement mais qui coûte beaucoup plus cher que la production de plastique simple. Le président du groupement, qui reconnaît l'impact positif d'une telle loi pour la protection de l'environnement, met l'accent sur l'importance de l'appuyer par des outils et des mécanismes de soutien technique et financier destinés à faciliter la reconversion des industries de plastique.

Il a notamment mis l'accent sur l'importance d'engager un débat faisant intervenir tous les acteurs concernés afin de discuter des problèmes et de l'avenir du secteur de l'industrie de la plasturgie et de réfléchir aux solutions et aux mesures qui permettraient de poursuivre la lutte contre la pollution de l'environnement, tout en prenant en considération les spécificités du secteur.