Burkina Faso: Nuit du mérite du 2e SAHYA

Du 26 au 28 octobre 2017 a eu lieu, à Ouagadougou, la IIe édition du Salon de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement (SAHYA). Parmi les activités organisées figure la Nuit du mérite au cours de laquelle des personnes physiques et morales ont été récompensées, le 27 octobre dernier.

Le commissariat général du Salon de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement (SAHYA) a, dans la soirée du 27 octobre 2017, célébré le «mérite» de personnes physiques et morales qui ont «des pratiques, des initiatives porteuses, à même d'impacter» la recherche de solutions aux problèmes d'eau, d'hygiène et d'assainissement au Burkina Faso. La célébration a pris la forme d'une Nuit du mérite entamée avec la remise d'attributs au Larlé Naaba Tiigré choisi comme «ambassadeur de l'eau» ; charge lourde que ce dernier a toutefois acceptée parce qu'il se reconnaît dans les objectifs du SAHYA qui est une continuité qu'il «fait déjà pour accompagner les populations urbaines et rurales». S'agissant des récompenses, c'est un trophée et un certificat qui ont été décernés dans trois catégories officielles.

Dans la catégorie Hygiène, il y a eu deux lauréats : le Président du Faso Roch Marc Christian Kaboré pour l'initiative «lavage des mains» lancée à Kouksin en même temps que son programme d'urgence eau, initiative que les organisateurs veulent remettre au goût du jour. L'étudiante Odette Zan, quant à elle, a vu la formation à la fabrication de savon liquide qu'elle a dispensée à des personnes handicapées primée.

La deuxième catégorie est celle Eau, dans laquelle les «initiatives fortes en matière de mobilisation» de l'or bleu ont été reconnues. C'est le Projet de développement intégré du barrage de Samandeni et l'Association pour le développement des communautés villageoises de l'Est qui ont été honorés pour respectivement la mise en eau en fin duledit ouvrage hydraulique et la réalisation de 40 forages dans une démarche intégrée eau-hygiène-assainissement.

L'Assainissement a constitué la dernière 3e classe des récompenses, dans laquelle ont été distingués le centre de tri des déchets de Polessogo et les impluviums, aménagements de caniveaux combinés à des bassins de rétention d'eau dans la commune de Dori.

A côté des distinctions officielles, des récompenses honorifiques ont été données, au dire du commissaire général du SAHYA, Victorien Aimar Sawadogo, pour la pertinence d'initiatives innovantes combinant plusieurs approches. C'est le groupe scolaire Guinkouma qui a été méritant. «Le fondateur a, au sein de son établissement, réalisé un forage qui alimente un château d'eau qui dessert à son tour des bornes fontaines au profit des élèves et des populations riveraines pour tous leurs besoins en eau, hygiène et assainissement. Il y a également installé un centre de santé pour les mêmes bénéficiaires. C'est là une initiative innovante, à encourager car dans nombre d'écoles privées, ces commodités manquent parfois tout simplement», a relaté le commissaire général.

A la Nuit du mérite de la )2e édition du salon, les organisateurs ont remis des attestions de reconnaissance au Président du Faso, patron de cette édition du salon, au ministre de l'Eau et de l'Assainissement, à ceux chargés de l'agriculture et de l'administration territoriale et au président d'honneur du SAHYA, le Dr Moussa Ouédraogo. Des attestions de participation ont été offertes, entre autres, à l'Office national de l'eau et l'assainissement, l'association Belwet, au Laboratoire national de santé publique et à la société Alpha Technique International (ATI) venue exposer du matériel et des techniques de forage. Emeri Zoungrana, directeur général d'ATI, spécialisée dans les adductions d'eau potable simplifiées (AEPS) et les pompes à motricité humaine, s'est senti fier de voir sa société «plus visible» grâce à SAYHA 2017 et d'être de plus récompensée. Tout compte fait, des modèles à imiter sont donnés, des bonnes pratiques à partager sont offertes sur des questions d'eau, d'hygiène et d'assainissement qui requièrent une mobilisation globale de la société burkinabè.