Burkina Faso: CCI-BF - La délégation consulaire du Centre-Nord lance ses activités

La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF) a officiellement lancé, le samedi 28 octobre 2017 à Kaya, les activités de la Délégation consulaire régionale (DCR) du Centre-Nord sous la présidence du ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation.

La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF) se rapproche davantage du monde des affaires à l'intérieur du pays. En effet, après Koupèla, Banfora, Gaoua et Manga, Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord dispose désormais d'une Délégation consulaire régionale (DCR). Les activités de cette DCR ont été officiellement lancées, le samedi 28 octobre 2017 à Kaya. Selon le président de la CCI-BF, Mahamadi Savadogo, l'inauguration de cette Délégation consulaire régionale est la suite d'une série de développements de services et d'infrastructures, envisagée pour soutenir le secteur privé local dans sa quête permanente d'une meilleure compétitivité. «A travers ces actions, la Chambre de commerce voudrait ainsi marquer sa détermination d'être cet instrument de proximité à l'écoute des préoccupations des milieux d'affaires dans toutes les régions. C'est le sens qu'il convient d'accorder à l'opérationnalisation des DCR en tant que porteuse de solutions adaptées aux besoins des entreprises locales», a-t-il indiqué. De l'avis de M. Savadogo, l'ouverture d'une représentation de la CCI-BF à Kaya permettra d'accompagner l'action des opérateurs économiques de la région du Centre-Nord qui regorge d'importantes potentialités économiques.

Pour le maire de la commune de Kaya, Boukaré Ouédraogo, l'ouverture d'une représentation de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso dans sa cité est un acte majeur non seulement pour les acteurs du secteur privé local, mais également pour tous les autres segments de la société à savoir les pouvoirs publics, les élus locaux, les associations socio-professionnelles, les jeunes et les femmes, etc.

Des opportunités à saisir

«Cet acte qui vient ainsi renforcer l'armature institutionnelle régionale et singulièrement le dispositif d'appui aux PME et PMI de la région nous réconforte sur un fait, celui de n'avoir pas été oublié par le gouvernement dans sa politique de déconcentration des institutions», a-t-il soutenu.

Pour le porte-parole des parrains, Moctar Mando, l'ouverture de la CCI-BF dans la région du Centre-Nord est une opportunité à saisir par les opérateurs économiques. «La délégation consulaire du Centre-Nord de la CCI-BF contribuera inéluctablement à offrir des services de proximité adaptés aux besoins des entreprises locales, afin de leur permettre de se développer en tirant profit des avantages comparatifs qu'offre la région», a-t-il dit. Il a appelé les acteurs économiques à fréquenter cette DCR pour solliciter ses services en termes d'appui-conseil, de formation et d'encadrement pour le développement de leurs affaires.

Présidant la cérémonie, le ministre Siméon Sawadogo a félicité les premiers responsables de la CCI-BF pour les efforts fournis en vue d'être plus près des commerçants et des opérateurs économiques du Burkina Faso. «La nouvelle représentation de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso offre une opportunité à la région de s'affirmer et de mettre en exergue les immenses potentialités sur lesquelles les populations, les opérateurs économiques ainsi que les autres potentiels investisseurs pourront s'appuyer pour booster l'économie et participer à la création de richesses dans le Centre-Nord, mais également au niveau national», a-t-il souligné. Il a rassuré les acteurs du monde économique de la disponibilité du gouvernement à les soutenir dans leurs actions. Une remise de vivres aux pensionnaires de la Maison d'arrêt et de correction de Kaya et d'attestations à des opérateurs économiques formés en alphabétisation suivie de l'inauguration du siège de la représentation de la DCR du Centre-Nord a mis fin à la cérémonie.