Tunisie: Les effets bénéfiques d'un concept ?

Dans son allocution prononcée lors du séminaire sur l'avenir de l'emploi dans le monde arabe, qui s'est tenu le 23 octobre, à Tunis, le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a cité l'ESS comme solution envisageable, pour relever les défis dictés par les changements économiques intervenus dans le monde arabe, notamment en Tunisie.

Elle était, également, le centre d'un débat scientifique, organisé par l'Institut national du travail et des études sociales (Intes). L'Economie sociale et solidaire se fonde sur l'idée d'une économie qui peut réunir et servir des personnes nécessiteuses.

Les entreprises de l'économie sociale (mutuelles, associations, coopératives) sont, en effet, des groupements de personnes qui fonctionnent selon des principes d'engagement volontaire, d'égalité des personnes, de solidarité entre membres et d'indépendance économique.

Vide juridique

La Tunisie présente un terrain favorable pour la profusion des groupements d'économie sociale. Elle compte désormais 42 mutuelles, environ 21.000 associations, 226 coopératives et 3 fondations. Cette poussée de l'activité sociale postrévolutionnaire aurait pu présenter un facteur très important dans le développement local. Toutefois, la principale entrave à l'épanouissement de l'économie sociale était le vide juridique qui organise et définit les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Le manque de formation des responsables des structures de l'économie sociale présente également une difficulté à affronter.

A cet égard, le rapport «Carto Citoyenne» sur l'économie sociale et solidaire réalisé par la fondation Rosa Luxembourg et l'Association FTCR --la Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives-- a précisé qu'en Tunisie, il y a un double obstacle pour l'épanouissement de l'ESS, d'une part la formation marxiste-léniniste empêche la gauche de penser une économie sociale et solidaire au sein d'un système capitaliste. D'autre part, l'héritage d'une économie très étatiste a rendu le concept de l'ESS répugnant. Ces contraintes peuvent être contournées en mettant en place un statut juridique de l'entreprise solidaire. Cependant, le financement demeure une autre entrave de taille pour les entrepreneurs sociaux.

Sources de financement limitées

Les études menées par l'Intes ont montré une dépendance quasi-totale de ces entreprises au financement public. En effet, pour obtenir des prêts sans garantie pour la création d'entreprises, les jeunes entrepreneurs ont recours à la BTS (Banque Tunisienne de Solidarité), à la Bfpme, ou à l'institution de micro-finance Enda. Une enquête de terrain, réalisée par l'Intes couvrant 1.000 entreprises solidaires de très petite taille financées par la BTS, en phase de création ou en extension, a montré que 80% des entreprises solidaires n'utilisent aucun outil de comptabilité, de gestion et d'analyse.

La pérennité de l'entreprise est tributaire de plusieurs facteurs. A savoir, la tenue de comptabilité, la bonne gouvernance, l'ouverture sur l'environnement économique et social et le niveau d'instruction des promoteurs. Actuellement, le concept de l'ESS fait l'objet d'une concertation interministérielle et d'une cellule au sein du ministère du Développement et de la Coopération internationale.