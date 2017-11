Burkina Faso: Crimes insurrection populaire - Le MBDHP se met en ... mouvement demain

Le Mouvement burkinabè des droits de l'homme et des peuples (MBDHP) a initié en mars 2015 des procédures contre des civils et des militaires du régime déchu pour assassinats, tentatives d'assassinats, complicité d'assassinats. Deux ans après le Mouvement estiment qu'il n'y a pas eu de grande évolution. Lors d'une conférence de presse qu'il a organisée le jeudi 2 novembre 2017, il a ainsi appelé à une marche- meeting le samedi 4 novembre prochain à la place de la Nation. Les cas François Compaoré et Yacouba Isaac Zida sont revenus sur la table.

Où en est-on avec les procédures que le MBDHP a entreprises contre les crimes commis lors de l'insurrection deux ans après ? Une question à laquelle il n'y a pas de réponse satisfaisante, selon le Mouvement. A en croire son président, Chrysogone Zougmoré, c'est trois procédures qui ont été introduites. La première concerne une lettre de mise en accusation de Blaise Compaoré, de l'ex-Premier ministre Luc Adolphe Tiao et de l'ex-ministre de l'Administration territoriale Jérôme Bougouma. La deuxième est une plainte déposée contre François Compaoré, contre l'ex-ministre d'Etat Assimi Koanda et contre X. Et la troisième procédure est une poursuite contre les généraux Gilbert Diendéré et Honoré Nabéré Traoré et contre X.

Toutes ces trois requêtes introduites pour assassinats, tentatives d'assassinats et complicité d'assassinats n'ont pas beaucoup avancé. « Et comme à leur habitude, les autorités judiciaires attendent les veilles de commémoration pour annoncer à grand renfort de publicité que la justice suit son cours, que des personnes ont été auditionnées et/ou inculpées, etc. Ce fut encore le cas la semaine dernière », a déclaré le président du MBDHP, Chrysogone Zougmoré. Convaincu que c'est par la mobilisation générale que justice sera faite, le MBDHP a choisi la date du 4 novembre 2017 pour réclamer « la justice pour tous les martyrs de l'insurrection populaire et la tentative de putsch de septembre 2015, l'instruction sérieuse et le jugement de tous les dossiers de crimes impunis. Et l'ouverture de procédures judiciaires pour tous les cas de crimes économiques : l'identification et la saisie des biens et fonds détournés ; la prise de mesures pour le rapatriement des fonds », a cité le président du Mouvement.

A la question de savoir si le MBDHP a une autorisation pour sa marche-meeting, Chrysogone Zougmoré répond par l'affirmative : «Nous avons informé la mairie de l'évènement. Elle a dit en prendre acte et nous a invités à prendre attache avec l'état-major général des armées ». Qu'est-ce que le MBDHP, lui, fait pour faire avancer toutes ces procédures ? Et l'avocat Me Prosper Farama de rétorquer que le Mouvement joue un rôle d'assistance et d'information des blessés. Le MBDHP a par ailleurs salué l'interpellation de François Compaoré par la justice française et demandé son extradition au Burkina Faso afin qu'il s'explique sur les faits qui lui sont reprochés. En ce qui concerne l'ex-Premier ministre Yacouba Isaac Zida, Me Farama estime qu'il doit rentrer de lui-même. « Au lieu de mobiliser de fortes sommes d'argent pour aller l'auditionner, demandons-lui simplement de venir s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés», a fait remarquer ce dernier. Pour Me Prosper Farama, le fait de vouloir aller auditionner Zida au Canada est un fait «discriminatoire».