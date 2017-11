Tunisie: Protéger nos agents de sécurité et leurs familles

Suite à cette énième attaque terroriste mortelle, parmi toutes celles ayant frappé agents de sécurité et militaires, qui mènent, en première ligne, la guerre sans merci livrée par le pays tout entier aux semeurs de haine et de mort, le président de la République vient de recommander, à l'adresse du chef du gouvernement, d'accorder la priorité absolue à l'examen du projet de loi relatif à la répression des atteintes contre les agents de sécurité.

Ce texte qui, malgré l'attachement du chef de l'Etat, plusieurs fois réitéré, à le voir enfin finalisé et validé, s'entête à poursuivre son petit bonhomme de chemin de projet de loi controversé, alors que les attaques visant soldats, policiers et gardes nationaux se poursuivent sporadiquement, malgré les grandes victoires remportées dans le démantèlement des réseaux.

Le texte en projet, que le chef de l'Etat place au nombre des plus urgentes priorités, traîne à l'ARP dans le registre des débats houleux «qui divisent» politiciens et société civile, au point d'avoir été, après un premier examen à l'Assemblée, en 2015, tout simplement mis au frigo. Et sa récente relance à l'initiative du gouvernement d'union nationale ne l'exemptera pas des critiques contradictoires qui l'avaient alors assailli de toutes parts.

Côté crainte de le voir mettre une sourdine aux libertés individuelles et publiques, se placent, à la fois la plupart des ONG, aussi bien nationales qu'internationales, conduites par les prestigieuses Amnesty International et Human Rights Watch, les partis d'opposition, l'Ugtt et un certain nombre de députés de la majorité. Mais le texte semble présenter des faiblesses, double parfois le code pénal ou la juridiction militaire, et donne l'impression de brimer la libre expression, dans un pays où les agents de sécurité portent encore, aux yeux des courants radicaux et de certaines franges de citoyens l'hypothèque de l'ancien régime par trop policier.

Mais le texte ne répond pas, non plus, à toutes les attentes des militaires et agents de sécurité, à propos de la prise en charge de leur famille en cas de décès ou d'incapacité, du port d'arme en dehors du service, du sous-effectif et de la surcharge de travail ainsi que du déficit en équipements. Et les critiques des intéressés ou de leurs porte-parole et syndicats ne tarissent pas.

Ce alors que du côté des droit-de-l'hommistes se dégage comme une crainte de voir le texte se transformer en «loi d'exception», sous le couvert, appréhendent-ils, d'une légitime intention de voler au secours de tous ceux qui combattent courageusement le terrorisme.