Sénégal: Ismaïla Madior Fall veut accélérer la mise en œuvre de la carte judiciaire

"On peut condamner, punir, mais aussi on peut ne pas forcément privilégier les condamnations privatives de liberté, des peines alternatives, qui à la fois punissent mais aussi favorisent la réinsertion sociale", a indiqué le ministre de la Justice.

"Normalement, avec la construction de cette prison centrale, ainsi qu'un petit infléchissement au niveau de la politique pénale, notre objectif, c'est de réduire, de façon significative, la population carcérale du Sénégal", a-t-il précisé. Un des moyens pour y arriver, c'est de revoir la politique pénale, notamment dans le sens de faire en sorte de privilégier de plus en plus la liberté sur la détention, mais aussi de faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle "les peines de substitution", a-t-il expliqué.

Le Pr Fall, qui s'est rendu jeudi à Mbour pour une visite des services relevant de son département, a annoncé "un plan de construction et d'installation de juridictions de haut niveau et de bons standards" sur tout le territoire national.

"L'option qui faite au niveau du ministère de la Justice, c'est d'accélérer la mise en œuvre de la carte judiciaire, avec la construction d'infrastructures qui, certes, prennent beaucoup de temps et de ressources humaines et financières", a-t-il déclaré.

