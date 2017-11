Cote d'Ivoire: Attaques répétées contre le président Ouattara - Bruno Koné appelle à la responsabilité

Pour terminer, le ministre Bruno KONE a demandé aux militants de rester « concentrés » et de d'œuvrer dans le sens du parti unifié comme souhaité par le Président Alassane Ouattara et son aîné, le Président Henri Konan BEDIE.

Le député de Bléssegué-Kouto a également chaleureusement remercié les militants pour leur "mobilisation exceptionnelle" au 3ème congrès du parti. Faisant allusion à certaines rumeurs ayant circulé sans plus de précision, il a appelé les militants du RDR à l'union et à la confiance, et exhorté les cadres à continuer à travailler « autant qu'ils le peuvent » pour le parti présidentiel, afin qu'il continue de demeurer le parti leader sur le plan national.

« La nomination de la ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle en qualité de Secrétaire générale du RDR, lors du 3ème Congrès ordinaire, les 9 et 10 septembre, honore toute la région de la Bagoué », a-t-il justifié devant les responsables locaux du Rdr de la Bagoué. Aussi, a-t-il réaffirmé tout le soutien "total" de la Bagoué à la Secrétaire Générale du parti afin de réussir sa mission.

