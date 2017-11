Cote d'Ivoire: Le plan d'urgence Ado applaudi par le conseil municipal d'Abobo

Le maire d'Abobo, Adama Toungara annonce le lancement de grands chantiers dans sa commune, après l'octroi d'une enveloppe de 174 milliards de FCFA par l'État ivoirien.

Une mesure d'urgence dénommée «Plan d'urgence Ado» a été évoquée, le mardi 31 octobre 2017, à la deuxième réunion du conseil municipal de l'année dans la salle des conseillers de la mairie. Cette somme vient ainsi s'ajouter à 20 milliards, déjà alloués à la municipalité d'Abobo pour les travaux d'assainissement, de voiries et autres.

Ce qui fait un cumul de 194 milliards de francs FCFA, qui devraient, à en croire le premier magistrat d'Abobo Adama Toungara, donner un visage reluisant à la "commune-martyr".

«Le président Alassane Ouattara a été toujours proche des populations d'Abobo, et il veut qu'Abobo soit une ville nouvelle. C'est pour cela qu'il a concocté ce programme de 132 projets qui comprend un Centre Hospitalier Universitaire (Chu), ce qui est une grande innovation. Deux lycées, de nouvelles voiries, l'aménagement des voiries anciennes, des écoles primaires etc... », a- déclaré Adama Toungara .

Il a saisi l'aubaine pour exprimer sa gratitude et reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara et au Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Amadou Gon Coulibaly.

Et ce, par le truchement de deux motions spéciales de soutien et de remerciement à leur endroit : « Le conseil municipal, la municipalité, le maire et la population d'Abobo dans toute sa composante, remercient son excellence, monsieur le président de la République Alassane Ouattara. (... ) ils le rassurent de leur indéfectible attachement et de leur soutien inconditionnel à sa politique de développement (... ) Le conseil municipal d'Abobo salue le premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour la promptitude avec laquelle il s'est dépêché auprès des commerçants sinistrés lors de l'incendie du grand marché d'Abobo dans la nuit du 17 septembre dernier et se félicite des décisions idoines prises lors de sa visite à la grande satisfaction du conseil municipal et des commerçants», a reconnu le conseil.

Par ailleurs, la question du budget primitif pour l'exercice 2018, a été l'autre temps fort du Conseil municipal. S'il s'élève actuellement à 2 997 760 000 F CFA, les autorités municipales souhaitent l'augmenter à 5 milliards de F CFA pour, disent-elles, accompagner l'effort du président de la République.