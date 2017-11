Cote d'Ivoire: Coopération entre partis politiques - Le Rdr reçoit deux invitations du parti communiste chinois

Les relations entre le RDR et le PCC se consolident. En effet, le lundi 30 octobre 2017, la Secrétaire Générale du Rassemblement Des Républicains (RDR), Kandia Camara, accompagnée des Secrétaires Généraux Délégués, Bandama Maurice et Touré Mamadou ; a reçu en audience Qian Lixia, Chargée d'Affaire à l'Ambassade de Chine et assurant l'intérim de l'Ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire.

Après les échanges, l'émissaire du Parti Communiste Chinois (PCC) a indiqué que cette audience s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre sa formation politique, le PCC, et le RDR. « Je suis venu transmettre le message du Parti Communiste Chinois pour renforcer les liens entre le PCC et le RDR », a déclaré la diplomate Qian Lixia.

Avant de relever qu'elle était porteuse de deux invitations. La première est relative à la participation du parti domicilié à la rue Lepic à une rencontre internationale entre le PCC et les partis politiques au pouvoir à travers le monde, qui se tiendra en début du mois de décembre. Et la seconde concerne une rencontre, en Chine, entre RDR et les responsables du Parti Communiste Chinois afin de raffermir et de renforcer leurs relations. Car, dira-t-elle, le dialogue politique entre partis politiques est nécessaire.

« Je suis heureuse que la Secrétaire Générale du RDR ait accepté avec plaisir cette invitation qui permettra d'échanger et de partager nos expériences », s'est-elle réjouie. Qian Lixia a enfin adressé ses félicitations à la nouvelle équipe dirigeante du RDR , qui a porté son choix sur le Président de la République, Alassane Ouattara, en tant que Président d'Honneur du Parti ; du Professeur Henriette Dagri Diabaté en tant que Présidente du RDR et de la nomination de la Ministre Kandia Camara pour assurer les fonctions de Secrétaire Générale.

« Nous pensons que c'est un grand privilège pour le RDR de prendre part à cette rencontre internationale », a laissé entendre Kandia Camara. Non sans rappeler que l'année dernière, sa formation politique avait été invitée par le PCC. « Ce sera une forte délégation de personnalités du RDR qui ira à la rencontre des membres et responsables du Parti Communiste Chinois afin de raffermir et de renforcer nos liens », a-t-elle confié.

La collaboratrice du Pr. Henriette Dagri Diabaté a saisi l'occasion pour féliciter le PCC pour la bonne tenue de leur 19è congrès, qui a vu la reconduction de leur Secrétaire Général.

« Nous avons salué cette très bonne relation entre nos deux partis et nous avons souhaité que cela puisse se renforcer, que nous puissions partager nos expériences entre partis politiques et partant renforcer les relations entre nos deux Etats et nos deux Chefs d'Etat, car le RDR et le PCC sont tous deux des partis au pouvoir », a conclu la Péré Nationale.

En sus des Secrétaires Généraux Délégués, Kandia Camara avait à ses côtés Jeanne Peuhmond et le Député Kouamé Norbert, Chef de cabinet du Secrétaire Générale.