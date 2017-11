Cameroun: La 19è édition du Festi-Bikutsi a lieu du 20 au 25 novembre 2017 au camp Eneo (Sonel) d'Essos à Yaoundé

Du 20 au 25 novembre 2017, le camp Eneo de Yaoundé du quartier Essos, vibrera au rythme du Bikutsi, une danse bantoue aussi pratiquée des Camerounais, des Équato-guinéens que des Gabonais.

Pour ce 19è numéro, le festival international, a fait savoir René Ayina son directeur, rend un hommage vivant à Aloa Javis et Betti Joseph, deux septuagénaires qui selon lui, auront consacré l'essentiel de leur vie à la promotion du Bikutsi.

Et du thème « Musique et tolérance », René Ayina qui s'inquiète de l'intolérance et de la violence à tous égards qui gagne la société camerounaise, explique : « Le quotidien nous met souvent face à des actes d'incivisme. Il est de coutume de voir le chauffeur de taxi, dans la recherche effrénée de la « recette du jour » refuser de faire usage du bon sens -qui selon Descartes est la chose la mieux partagée - en violant le code de la route ou en proférant des violences verbales à l'endroit des usagers; des collègues qui se glissent des peaux de banane pour des intérêts inavoués ou pour le pouvoir; des amis qui, pour satisfaire leurs égos n'hésitent pas à se dénigrer ou encore se déchirer, pourtant il n'est pas si difficile de s'accepter, essayer de se comprendre, faire preuve de tolérance les uns envers les autres ».

Et le promoteur culturel dont la structure artistique est la seule à avoir résisté à l'assaut du temps, de renchérir que « le Festi Bikutsi, rendez-vous culturel de promotion d'un des rythmes les plus en vue au Cameroun, cette plate-forme d'échange et de partage fait le pari pour cette édition, d'être un des vecteurs de la promotion du multiculturalisme et de la tolérance à travers son argument redoutable qu'est la musique. Rassembler et promouvoir d'autres

valeurs, développer nos rythmes pour mieux assurer leur pérennité, préparer l'avancer vers leur émergence, bref entrer dans les « startings blocs » de l'industrie culturelle et se donner de nouvelles missions. C'est ce qui explique le choix du thème de cette édition « Musique et tolérance ». C'est sa façon à lui de contribuer à la cohésion nationale, comme pour respecter cet adage bien populaire qui dit que la musique adoucit les mœurs » !

Au menu de la 19è édition du Festi-Bikutsi, le concours du prix découverte Festi-Bikutsi, avec aux prises, une vingtaine d'artistes pour cinq lauréats à primer. Des spectacles tous les soirs auxquels il faut adjoindre trois spectacles géants, lesquels verront défiler tour à tour, Aloa Javis, Betti Joseph, Majoie Ayi, Eboue Chaleur, Essama Elysée entre autres.

Pour ce qui est des visées de ce festival, René Ayina a indiqué qu'il s'agira de re-susciter l'engouement des jeunes pour le Bikutsi, la danse légendaire traditionnelle bantoue ; créer une plateforme de rencontres, avec des possibilités de mieux se faire connaitre du public. « Nous espérons aussi davantage faire connaitre le Bikutsi sur la scène internationale, et aider les uns et les autres à développer leurs projets culturels », ajoutera-t-il.

Puissent tous, se prendre d'assaut le camp Eneo d'Essos à Yaoundé, du 20 au 25 novembre 2017, pour le 19è numéro du Festi-Bikutsi, afin que les cultures africaines ne meurent pas au profit des cultures occidentales qui sont sur le point de phagocyter l'Afrique, le Cameroun en miniature.