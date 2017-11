Cote d'Ivoire: 25 ans de carrière musicale - Ce que les garagistes réservent aux ivoiriens

Il a précisé que cette cérémonie sera aussi le lieu de dire merci à Dieu et au public qui ne cesse de leur donner l'onction. « Ça sera aussi un prétexte pour nous de réunir les groupes Zouglous ivoiriens qui ont su donner les lettres de noblesse à la musique ivoirienne. Et apporté la joie, la gaité aux ivoiriens », a-t-il soutenu.

Kouamé Kouassi Koffi Paulin dit « Popolaye », le lead vocal a donné, les grandes articulations de ces festivités. « Avant tout, nous tenons à souligner que ces 25 ans pour nous, ce n'est pas pour faire un bilan. Ça sera une occasion de poser des actions sociales envers les enfants démunis et déscolarisés. Avant une série de concerts et tournées dénommée (Garage Tour,) dans les villes de la Côte d'Ivoire et Abidjan pour l'apothéose », a-t-il indiqué.

Lors de cette rencontre avec la presse, Popolaye et sa bande ont indiqué que ces 25 ans sont un témoignage de leur gratitude envers les fans, les mélomanes et tous ceux qui les ont soutenu.

Le groupe « Les Garagistes » compte 7 albums à son actif. En mars 2018, le groupe Zouglou va célébrer ses 25 ans de carrière musicale, à travers une serie de spectacle à Abidjan et dans différentes villes de la Côte d'Ivoire. En prélude aux festivités marquant ces 25 ans de métier qui réunira toute la crème du Zouglou ivoirien, les 'Mécanos du zouglou' et leur comité d'organisation étaient face à la presse, le jeudi 2 novembre, à l'hôtel Astoria palace de yopougon.

