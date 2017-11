Cote d'Ivoire: Incendie - Un bâtiment du Cfp de Touba part en fumée

S'il faut saluer la promptitude avec laquelle les sapeurs-pompiers civils du centre de secours de la ville de Touba, se sont déployés sur les lieux du sinistre, il est à déplorer que rien n'a pu être sauvé. Les secouristes, manquant cruellement de moyens ou d'équipements appropriés, ont dû se contenter de seaux d'eau provenant des quartiers environnants pour faire face à la furie du feu pendant plus d'une heure. Vivement, que les décideurs songent à y remédier afin que ces secouristes soient mieux outillés dans la perspective de plus d'efficacité dans l'exécution de leurs missions.

Rien n'a pu être sauvé des nombreux équipements des ateliers composés entre autres de câbles électriques, bouteilles de gaz d'oxyacetilène, gaines de protection des fils électriques. A cela s'ajoute, du matériel reçu par le centre et destiné aux stagiaires inscrits pour la formation qualifiante. Notamment des brouettes, des dabas et des râteaux.

