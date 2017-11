Congo-Kinshasa: Eliminatoires Zone Afrique Centrale - Vclub bat Dcmp 57-50

Il se tient depuis le lundi 30 octobre, à Kinshasa, les éliminatoires de la zone Afrique centrale des clubs champions de basket-ball.

Hier, jeudi 2 novembre, dans la version féminine, le BC Vclub a battu BC Dcmp de Lubumbashi 57-50, un duel 100% congolais. Le match s'est joué au terrain du Centre Culturel Français. Les deux équipes des dames se retrouvent de nouveau ce samedi 4 novembre pour la suite et fin.

Les Vclubiennes ont dominé ce match du début jusqu'à la fin en termes de quarts temps quand bien même il n'y a pas eu assez d'écart. Le premier quart temps s'est soldé par 18-15 en faveur de Vclub. Le deuxième quart temps, et c'est la mi-temps, Vclub menait par 31-25. Troisième quart temps, les choses devenaient un peu compliquées. Les deux équipes se retrouvent en égalité 42-42. Reparti alors pour les 10 dernières minutes, Vclub joue le va-tout et remporte le match 57-50. Pour l'entraineur du Dcmp, Papy Shamwange, son équipe a été trahie par une préparation bâclée : « Nous avions eu un problème du point de vue préparation de l'équipe, parce que nous avions évolué avec un effectif réduit à Lubumbashi. Le gros de l'équipe était en vacance lors de la dernière Coupe du Congo. Nous avions fait la jonction à peine. Mais peu importe, nous avions fait un grand match, amplement disputé jusqu'au dernier quart temps. Nous avons commis des erreurs défensivement qui ont permis à Vclub de prendre le dessus, nous allons y travailler pour la dernière journée samedi ».

De son côté, l'entraîneur de Vclub, Papy Kembe reconnais que le match n'était pas facile, mais ils ont gagné, dit-il, grâce à une stratégie tactique : « Je savais que physiquement nous n'allions pas être au point. En première mi-temps, nous avions été à l'aise, mais en deuxième mi-temps, nous avions subi les effets d'une mauvaise préparation. Il faillait monter une équipe très tactique, et c'est sur le plan tactique que nous avions fait la différence». Le tournoi se poursuit ce vendredi 3 novembre, et ira jusqu'au dimanche 5 novembre.

Par ailleurs, il y a lieu de noter que deux des huit pays seulement prennent part à ce tournoi qualificatif sur environ 9 pays de la zone Afrique centrale. Il s'agit de la Guinée-équatoriale et la République Démocratique du Congo, pays hôte. La République du Congo, la République Centrafricaine, le Gabon, le Cameroun, le Tchad, la Guinée-Equatoriale, le Sao Tomé et Principes ont été déclarés forfaits. Ce qui fait au total seulement six clubs, dont quatre dans la version masculine et deux côté féminin. Les deux équipes féminines sont d'office déjà qualifiées pour la phase finale prévue en Angola. Elles ne jouent d'ailleurs que pour la forme (matches off). Tandis que pour les hommes, quatre clubs se disputent pour deux places. Ils jouent en aller et retour. Mardi pour le compte de la 2ème journée au même lieu, New Génération de Kinshasa (RDC) s'est imposé devant Saint Antonio (Guinée Equatoriale) sur la marque de 64-56.

En deuxième explication, Mazembe de Lubumbashi (RDC) s'est incliné devant Malabo King (Guinée Equatoriale) par 58-68. Au cours de cette partie, les corbeaux lushois ont eu du fil à retordre devant leurs adversaires qui ont utilisé la rapidité pour prendre l'avance de cinq paniers.

Voici le calendrier

Lundi 30 octobre

-16h : New Génération (RDC) - Mazembe (RDC) : 52-61 ;

Mardi 31 octobre

-14h : San Antonio (Guinée-Eq) - New Génération (RDC) : 56-64 ;

-16h: Mazembe (RDC) - Malabo King (Guinée-Eq): 58-68;

Mercredi 1er novembre

-14h: Mazembe (RDC) - San Antonio (Guinée-Eq) : 70-50 ;

-16h : New Génération (RDC) - Malabo King (Guinée-Eq):48-44 ;

Jeudi 2 novembre

-14h: Dcmp (RDC) - Vclub (RDC): 50-57;

-16h: San Antonio (Guinée-Eq) - Malabo King (Guinée-Eq):65-70;

Vendredi 3 novembre

-14h: New Génération (RDC) - San Antonio (Guinée-Eq)

-16h: Malabo King (Guinée-Eq) - Mazembe (RDC)

Samedi 4 novembre

-12h: Vclub (RDC) - Dcmp (RDC)

-14h: San Antonio (Guinée-Eq) - Mazembe (RDC)

-16h: Malabo King (Guinée-Eq) - New Génération (RDC)

Dimanche 5 novembre

-14h: Malabo King (Guinée-Eq) - San Antonio (Guinée-Eq)

-16h: Mazembe (RDC) - New Génération (RDC).