Congo-Kinshasa: JED - "La situation de la liberté de l'information est allée de mal en pis en 2017"

Journaliste en Danger, JED, a procédé ce jeudi 2 novembre 2017 à la présentation de son rapport annuel 2017 sur l'état de la liberté de la presse en RD Congo. Cette cérémonie a coïncidé avec la célébration de la journée mondiale de la lutte contre l'impunité des crimes contre les Journalistes.

Les représentants du bureau local de l'UNESCO ont été présents à ladite cérémonie, dans le cadre d'un projet d'«Appui à la Promotion de la sécurité des Journalistes en RDC». Partant des chiffres répertoriant les cas des Journalistes ayant été victimes d'atteintes à la liberté de la presse, JED n'a enregistré aucun cas d'assassinat durant l'année 2017, et même durant les années 2015 et 2016.

JED n'a pas, non plus, enregistré un seul cas d'un Journaliste ayant été porté disparu, moins encore un Journaliste emprisonné au moment de la publication de son rapport. Est-ce une avancée significative dans ce secteur ? Certaines formes d'atteintes à la liberté de presse ont été néanmoins répertoriées. Censure de quelques médias, des Journalistes menacés, des professionnels des médias qui se sont vus privés de leur liberté pendant des longues périodes. Ce que fustige JED, instance d'autorégulation au regard du régime démocratique.

Panorama sur le travail de JED en 2017

Engagé dans le combat pour la liberté de la presse en RD. Congo, depuis 1998 jusqu'à ce jour, Journalise en Danger, JED, est parti du constat selon lequel, de manière générale, les médias congolais évoluent dans un environnement qui leur est hostile, aussi bien sur le plan politique où règne la loi de l'impunité pour les prédateurs de la liberté de la presse ; que sur le plan économique où les organes de presse font face à une grande précarité qui expose les professionnels des médias à la manipulation et à la corruption.

Ce faisant, selon les statistiques assorties de son rapport annuel 2017, ce jeudi 02 novembre 2017, Journaliste en Danger a rendu public des chiffres qui font couler encre et salive. Durant les trois ans passés, soit de 2015 à 2017, aucun Journaliste n'a fait objet d'un assassinat, aucun Journaliste n'a été porté disparu, moins encore emprisonné. JED a recensé, par ailleurs, quelques cas d'atteintes à la liberté de la presse sur le territoire RD. Congolais. Il note 7 cas des Journalistes qui ont été incarcérés pendant plus de 48 heures dans des cachots de la police et autres maisons carcérales des services de sécurité locaux ; 42 Journalistes interpellés (détenus moins de 48 heures) ; 16 Journalistes agressés, maltraités ou torturés, 16 Journalistes menacés ou harcelés ; 3 Journalistes ont été les cibles des pressions administratives, judiciaires ou économique, et 37 entraves à la libre circulation de l'information ont été également enregistrées.

Dans un autre registre, Journaliste en Danger, JED, estime que comparativement à l'année dernière, 2016, qualifiée par JED de «pire saison pour la presse en RD. Congo », la situation de la liberté de l'information est allée de mal en pis en 2017, depuis le début de la crise politique et sécuritaire dans le pays. Aucune mesure politique, judiciaire, voire professionnelle n'a été prise par les institutions publiques et d'autorégulation des médias congolais allant dans le sens à sécuriser les professionnels des médias dans l'exercice de leur profession. JED qualifie le contexte actuel à la liberté de l'information d'hostile, parce qu'ayant occasionné 121 cas des diverses attaques dirigées contre les Journalistes et les médias en 2017 contre 87 en 2016, soit une augmentation du nombre des violences de droit d'informer et d'être informé de 34 cas (36%).

La conclusion que note Journaliste en Danger est que les années électorales sont des années à plus des risques pour les Journalistes en RD Congo.

A pousser la réflexion, il y a lieu de dire qu'il y a un problème entre le politique congolais et le professionnel des médias. La liberté de la presse comme telle ne pourra être garantie tant qu'il existera un écart entre ceux qui pensent que dénoncer les maux dont ils sont auteurs serait une façon de porter atteintes à leurs intérêts subjectifs.

A noter que JED est une instance d'autorégulation qui milite pour l'instauration effective de la liberté de la presse et d'expression, de la manière la plus longtemps possible, en RD. Congo, quoique difficile sous bien des cieux dans le monde. Il vaut la peine que le quatrième pouvoir, entendu la presse, soit valorisé par le pouvoir public et ses animateurs, à tous les niveaux, de telle sorte que soit éradiquée durablement toute sorte d'atteinte à la liberté de la presse, mieux, à la liberté d'expression. Car, la presse est au service de l'intérêt suprême de la nation ; mieux, elle est la confidente de toutes les familles du monde.