Congo-Kinshasa: Miv Yv la Grande royale, la congolaise qui fait rage au Canada !

Basée à Montréal au Canada, Miv Yv la Grande royale, de son vrai nom Mivilu Yvette, est artiste musicienne chrétienne engagée et journaliste. De passage à Kinshasa, la chanteuse a accordé une interview au journal La Prospérité au cours de laquelle elle fixe l'opinion sur le fondement artistique de sa musique et de son récent album «Natelemi».

Que peut-on retenir de la personne de MIV YV ?

Miv-Yv : Je suis une artiste chanteuse, congolaise de Kinshasa basée au Canada, qui fait la musique chrétienne engagée. Pour moi, la musique est un canal par excellence pour transmettre nos divers messages pour le changement de comportement. Nous ne devons pas simplement chanter et danser mais derrière cela, nous devons y associer un message éducatif des masses pour notre peuple, pour la postérité. Donc, c'est le genre de musique que je fais. En dehors de l'art, je suis également journaliste et présentatrice d'une émission que je produis et diffuse moi-même sur l'Internet, voir Congo Mikili. C'est une plateforme qui donne l'espace à toute personne pour s'exprimer, pourvoir partager son expérience et l'information aux habitants de la terre. Donc, je combine musique, journalisme et travail professionnel qui me fait vivre, moi et toute ma famille. Parce que je suis aussi une femme et mère de famille. Voilà donc ce qu'est Miv Yv La Grande Royale.

Quand est-ce que les Congolais vont savourer votre album sur le marché ?

Miv-Yv : J'ai déjà sur le marché un album « Natelemi » qui est constitué de 10 chansons. On a fini les CD depuis 2014. Je profitais de mon séjour au pays pour faire sa promotion. Mais, ce n'est pas facile de faire la production et la promotion, à la fois. Pendant ce temps, on n'a pas croisé les bras. Malgré nos moyens de bord, nous avons pu achever le tournage et le montage des clips. Le site de Miv Yv peut vous aider à vous procurer l'album. Il suffit juste de taper www.groupelerocher.com, pour faire votre commande comme on procède partout dans le monde et vous allez obtenir votre CD ou votre DVD. C'est un très bon disque qui va instruire dans sa toute dimension.

Pourquoi le titre « Natelemi » ?

Miv-Yv : «Natelemi» est une chanson qui éveille les consciences à aller à la rencontre du Seigneur non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Il éveille aussi nos sens, il éveille aussi notre cerveau. Quand on va à la rencontre du Seigneur, on va aussi à la rencontre de son prochain. D'abord, si je prends le volet l'homme et son Seigneur, nous allons plus à l'église, à la messe. Nous nous donnons plus le temps à notre préparation physique que spirituelle. Lorsque nous allons à l'église, est-ce c'est pour réellement rencontrer Dieu ou c'est pour que les hommes nous voient ? Or, nous devons faire une préparation spirituelle quand nous allons nous présenter devant le Seigneur. Aller à la rencontre de Dieu, oui mais est-ce que je me suis arrangé avec telle ou telle autre personne ? Là, c'est le volet l'homme et son Dieu. Mais, il y a aussi le volet l'homme et son peuple. Quand on parle de la révolution, d'aucuns pensent seulement qu'il faut prendre les armes, les banderoles et y mettre des slogans, non. Il y a toute une préparation au niveau du cerveau, au niveau de l'esprit, au niveau de la mentalité. On doit se lever au niveau de la mentalité pour transformer ce bien précieux que nous avons reçu, qui est notre terre, qui est notre peuple. Voilà ce qui englobe le titre de «Natelemi».

La musique congolaise est repartie en deux grandes écoles par rapport aux styles. Il y a le style «Odemba» de Franco et la «Fiesta» de Tabu Ley. Quel style de musique faites-vous ?

Miv-Yv : La Grande Royale joue tous les styles de musique qu'elle peut maîtriser. C'est ça ma particularité. Je n'ai pas des limites. Artiste sans frontières ! Je fais plusieurs mélanges, à la fois, zouk, salsa, rumba, soukous (seben), le folklore, Mutuashi... Ce que je ne sais pas faire ce sont des styles américains comme le Hip-hop, le R&B, etc. Mais, tout ce qui est lié aux styles purement africains, vous me trouverez dedans.