Madagascar: Affaire Antsakabary - Les prévenus libérés pour lourdeur de procédure

À la mi-juillet, les policiers accusés d'incendie criminel ainsi que de traitements inhumains, cruels et dégradants, ont été entendus par la commission mixte d'enquête. Leur traduction devant la justice semble, toutefois, relever d'une chimère, d'autant plus qu'un ordre de poursuite signé par le ministre de la Sécurité publique s'impose pour les conduire devant la justice. Après dessaisissement du tribunal de Mandritsara, c'est le tribunal de première instance de Tana qui prend les rênes.

Le 18 février, les défunts agents de police du commissariat du district de Befandriana-Nord ont marché jusqu'aux brousses profondes d'Ambalakosy Antsakabary, sur réquisition du chef district, pour arrêter un prétendu voleur de caneton. Sur le chemin du retour, ils se sont retrouvés nez-à-nez avec une foule en état d'énervement total. Ils ont été accusés d'avoir commis des rackets contre des villageois, dont l'un les a ouvertement accusés de lui avoir dépouillé d'une somme s'élevant à 100 000 ariary, avec laquelle il devait se procurer du miel. Pris en tenailles par une foule vindicative et sanguinaire, à la hauteur d'Ambalamanga lorsque la colère des badauds a atteint son summum en début de soirée, les deux policiers ont été lapidés, battus et tailladés à mort au coupe-coupe. La mort les attendait après de stériles pourparlers conduits par le maire, dans le village de Tavenina.

