Cote d'Ivoire: Handball (championnat d'Afrique) - Bandama en net progrès

Cette année, c'est notre participation officielle et nous finissons 5e sur huit équipes. Dans le deuxième carré de la compétition, nous avons fini premier en gagnant tous nos matchs. Nous constatons une amélioration et c'est encourageant », a confié Moïse Sasso, le président de Bandama. Une 5e place que N'Go Balep, Sigui Eva et autre Bléou Solange ont acquis en remportant trois matches sur les six qu'elles ont disputés pendant la compétition.

C'est d'ailleurs le meilleur résultat chez les Ivoiriens. Même si le coach Yavo Christophe et ses filles n'ont pas atteint le dernier carré, ils ont progressé par rapport à l'édition précédente où ils avaient occupé la 9e place sur 9 participants. « Nous étions allés expérimenter la compétition la saison dernière et nous avons terminé à la dernière place.

