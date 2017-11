Cote d'Ivoire: Kouto - Le Fonds de dotation Cornélius de France offre 45 millions d'équipements à Boyo

«Le gouvernement fait beaucoup dans les domaines de l'éducation et de la santé. (... ) Malheureusement, ce n'est jamais suffisant», a-t-il fait savoir. C'est pourquoi il a saisi cette occasion pour lancer un appel solennel aux cadres pour plus de solidarité à l'endroit des populations

Le ministre de la Communication, de l'Economie numérique et de la Poste, député de la circonscription électorale de Bléssegué-Kouto, a parrainé, le samedi 28 octobre, la cérémonie officielle de remise d'infrastructures socio-éducatives et sanitaires d'une valeur de 45 millions de FCfa, par le Fonds de dotation Cornélius de France, au village de Boyo (Kouto).

A cette occasion, le président de la Mutuelle de développement de Boyo (Mudeb), Dao Soridio, a traduit son infinie gratitude au Fonds de dotation Cornélius de France. «Cette remise officielle d'infrastructures socio-éducatives et sanitaires est la traduction en acte de la signature d'une convention de partenariat, en juin, entre notre Mutuelle et le Fonds », s'est-il réjoui. Pour le président de la Mudeb, ce don vient comme une bouffée d'oxygène pour le village de Boyo.

Toutefois, il reconnaît qu'il existe encore des difficultés liées, notamment, au déficit en logements d'enseignants, en couverture de réseaux téléphonique et électrique. Prenant la parole, le premier responsable du Fonds de dotation Cornélius de France, Grégoire Lassalle, a déclaré être «heureux» et fier» de sa présence dans le village de Boyo et a promis d'en faire un «modèle» dans 10 ans. «Nous allons essayer de faire de ce village chaleureux un village pilote d'ici à une dizaine d'années, si la confiance et l'amour demeurent », a-t-il déclaré.

Avant la remise officielle de trois classes, d'une cantine et d'un logement pour la sage-femme que le Fonds a fait construire en l'espace de six mois. Avant ces réalisations, a confié une habitante du village, «certains élèves faisaient cours dans les magasins de la Cidt et la sage-femme dormait dans une des salles de la maternité». Outre ces infrastructures, le Fonds de dotation Cornélius a offert 5000 livres, des vêtements et un important lot de médicaments au village qui, en reconnaissance, lui a cédé un hectare de terrain pour qu'il s'y établisse. «C'est en l'invitant de cette façon à vivre ensemble dans la tradition que le Sénoufo traduit son amitié et son attachement à un hôte qui lui est cher», a expliqué le parrain de la cérémonie, le ministre Bruno Nabagné Koné.

«Le gouvernement fait beaucoup dans les domaines de l'éducation et de la santé. (... ) Malheureusement, ce n'est jamais suffisant», a-t-il fait savoir. C'est pourquoi il a saisi cette occasion pour lancer un appel solennel aux cadres pour plus de solidarité à l'endroit des populations.