Cote d'Ivoire: Préservation de la faune sauvage - Le braconnage des oiseaux migrateurs au cœur des préoccupations

« Leur avenir est notre avenir - Respectons la planète pour les oiseaux migrateurs et pour les hommes ». C'est le slogan de l'édition 2017 de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs (Jmom) célébrée, le 21 octobre dernier, par la communauté internationale. La cérémonie officielle de l'événement, qui avait pour thème « Développement durable pour la faune sauvage et pour les humains », a eu lieu à Adiaké.

Cette manifestation, organisée par le ministère des Eaux et Forêts, a pour objectifs, au dire de Firmin Kouassi Kouamé, « de sensibiliser les populations à la protection des oiseaux migrateurs et de leur habitat, d'attirer l'attention sur les menaces qui planent sur leur existence, d'expliquer leur importance dans notre écosystème et d'insister sur la nécessité de coopérer au niveau international afin d'assurer leur conservation ». Le point focal national de l'Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (Aewa) a également indiqué que le thème de l'édition de la Jmom 2017 « est lié aux Objectifs de développement durable des Nations unies. Il met en évidence l'interdépendance homme-nature, plus particulièrement entre les êtres humains et les oiseaux migrateurs qui partagent la même planète et les mêmes ressources limitées ».

La secrétaire générale de la préfecture d'Adiaké, Ruth Gnalega, qui présidait la journée, a invité les populations à éviter le braconnage des oiseaux migrateurs et à ne pas détruire leur habitat. Elle a révélé que deux arrêtés avaient été pris pour protéger ces espèces. L'un porte sur l'interdiction de couper les mangroves qui sont des lieux de reproduction et de repos des oiseaux. L'autre a trait à la suspension de la pêche sur les plans d'eau du département, pour une durée de trois mois, dans le but de permettre le renouvellement des ressources halieutiques dont ils se nourrissent.

Des actions de sensibilisation ont, par ailleurs, été menées dans le village d'Etuésika. Elles ont eu pour point d'orgue l'observation, par 30 écoliers du groupe scolaire Koizan, d'oiseaux d'eau dans la zone humide de la forêt classée de N'Ganda-N'Ganda.

La Côte d'Ivoire compte de nombreux plans d'eau et une cinquantaine de sites de passage de 134 des 255 espèces d'oiseaux d'eau migrateurs couverts par l'Accord sur la conservation de ceux d'Afrique-Eurasie auquel elle a adhéré en 2012.