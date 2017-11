Cote d'Ivoire: Embellissement de la ville d'Abidjan - Le district annonce un investissement immédiat de plus 2 milliards de Fcfa

La phase pilote de ce projet, a-t-il indiqué, « portera sur le ravalement des façades de bâtiments publics et de cités d'habitation, le planting de plus de 50 000 arbres et l'aménagement de 30 carrefours importants du district autonome d'Abidjan ».

La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne Désirée Ouloto, a procédé, mardi, à Cocody, au lancement officiel de l'opération de ravalement des façades d'immeubles initiée par le district autonome d'Abidjan. Ce projet, d'un coût global de 2 milliards de Fcfa, vise, au dire du gouverneur du district, Robert Beugré Mambé, « à offrir un cadre de vie sain, propre et esthétique aux populations abidjanaises ».

