Cote d'Ivoire: Célébration du mérite - La Grande chancelière va décorer des Ivoiriens de France

La Grande chancelière se rendra en France, ce week-end, pour décorer des Ivoiriens vivant dans ce pays. Le faisant, le Pr Henriette Dagri-Diabaté sacrifie à ce qui est pratiquement devenu une tradition depuis qu'elle préside aux destinées de cette institution.

A savoir, aller à l'intérieur et hors du pays pour distinguer, au nom du Président de la République, des citoyens ivoiriens évoluant dans les secteurs formel ou informel et dont l'exemplarité et l'engagement apportent un plus au rayonnement de la Côte d'Ivoire. C'est une innovation à laquelle la Grande chancelière attache un grand prix. Comme d'habitude, la cérémonie aura lieu le 7 novembre, à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France sise à Paris.

Rappelons que la Grande chancelière était, en juillet et août 2016, au Sénégal et au Maroc, pour décorer les Ivoiriens qui se sont distingués par leur ardeur au travail. Le 8 novembre prochain, Henriette Dagri-Diabaté prendra part à la 8e conférence des Grandes chancelleries d'Afrique francophone subsaharienne et de France dont le thème est : décoration et victime de terrorisme.

Cette conférence qui prend fin le 10 novembre servira de plateforme d'échanges relativement à la lutte contre le terrorisme, d'une part, et fera des propositions en vue d'honorer les victimes d'actes terroristes, d'autre part. La conférence des Grandes chancelleries d'Afrique francophone subsaharienne et de France se tient tous les deux ans. La dernière a eu lieu en Côte d'Ivoire, du 24 au 26 mars 2015.