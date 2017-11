Madagascar: Football - Etre jeune, cela fait vendre !

Marquer des buts et surtout les marquer en équipe nationale sont aussi des critères de vente.

Quand taper dans un ballon devient payant ! Les petits garçons qui rêvent de devenir star de football ont bien raison de rêver quand on sait que cela rend millionnaire et ce n'est pas du tout en « ariary » ! Toutefois, la réalité est toute autre. Il y a les valeurs marchandes des joueurs, leur durée de vie sur le plan football ainsi que le marché même du football.

Les valeurs marchandes des joueurs dépendent de plusieurs critères. En premier lieu, l'âge du joueur est primordial. Plus il est jeune, plus le potentiel de progression est important. De même, la durée restante du contrat du joueur augmente sa valeur. Plus la durée du contrat s'amenuise, plus le pouvoir de négociation du club propriétaire est faible. En revanche s'il reste trois ans et plus, les dirigeants sont en position de force pour négocier. Le poste du joueur possède aussi sa valeur. Les attaquants et les joueurs réputés décisifs sont plus prisés que les défenseurs et les gardiens de but. Les médias, les spectateurs et donc les clubs voient surtout ceux qui marquent les buts.

Le statut en club et en sélection nationale sont pris en compte de même que le club et le championnat où joue le footballeur. S'il est remplaçant, cela vaut moins que s'il est titulaire. Les acheteurs vont même éplucher les performances, le nombre de matches joués, le nombre de buts inscrits... Cette valeur peut augmenter en incorporant le poids « marketing » du joueur. Les retombées médiatiques et publicitaires en dépendent ainsi que les produits dérivés.

Sur deux millions de footballeurs en France, seul 1% devient professionnel en France. Ce qui fait qu'un transfert ou une mutation, ou encore un achat vaut son pesant d'or.

Il est normal que les clubs de football de tous les pays veulent mettre leurs joueurs en sélection nationale pour taper dans l'œil des sélectionneurs et recruteurs.