Madagascar: Code électoral - Inquiétude des partis politiques

Hier, des partis politiques et des membres de la Société civile se sont réunis à l'hôtel Colbert à Antaninarenina pour tenter de former un bloc uni pour protester contre les travaux du comité interministériel en charge de rédiger un avant-projet de Code électoral. Il s'agit de la deuxième rencontre de ce genre après celle organisée dans le même hôtel le 27 octobre dernier. En effet, des acteurs politiques craignent un Code de la Communication médiatisée bis. Le projet de loi qui sera débattu au parlement durant la session parlementaire en cours risque d'être contraire à l'esprit du projet de Code électoral élaboré par le Comité consultatif et qui a été présenté au siège de la CENI à Alarobia.

