Madagascar: Football / Telma Coupe - Un duel à couteaux tirés Fosa Juniors - RTS Jet Mada !

La demi-finale de la Telma Coupe de Madagascar sera l'occasion d'assister aux explications entre Fosa Juniors et RTS Jet Mada à Mahajanga et COSFA et As Adema à Fianarantsoa.

C'est l'avant dernière ligne droite de la Telma Coupe de Madagascar ce dimanche à Mahajanga et Fianarantsoa. Les deux équipes finalistes seront connues à l'occasion de ces demi-finales qui s'annoncent intenses et serrées.

Nouveaux. Une affiche alléchante. RTS Jet Mada sera aux prises de Fosa Juniors, championne de la ligue régionale de Boeny au Stade Alexandre Rabemananjara. Deux équipes avec deux parcours différents qui se sont permis le luxe d'éliminer les cadors. Jet Mada a pris le dessus sur la formation d'OTIV par 3 buts à 0 en quarts de finale. Fosa Juniors a battu Tam Port-Bergé en 4 buts à 0. L'une comme l'autre peut compter sur « leurs jeunes joueurs ». Boostés par leur victoire lors du match de préparation face à FC Top Dom et évoluant à domicile, les Elefoni, Santatra et consorts Fosa Juniors sont plus que déterminés à remporter cette rencontre. En face, RTS Jet Mada ne sera pas à Mahajanga pour de la figuration et compte jouer ses plus belles cartes. En plus, la rencontre prévue à 15 heures est ouverte au public surtout après le problème des quarts de finale. Une annonce faite par le président de la ligue de Boeny en personne.

100% Analamanga. L'autre demi-finale opposera deux équipes d'Analamanga au Stade moderne d'Ampasambazaha. La formation de l'As Adema défiera les militaires du Cosfa. Une rencontre très ouverte entre ces deux formations qui reviennent de loin et surtout après l'élimination de la tenante du titre de la CNaPS Sports. Habituée à disputer la finale de la Coupe de Madagascar, l'équipe aéroportuaire veut tenter cette année de se qualifier de nouveau pour le derby final de ce tournoi après un parcours chaotique en 2016. Mais la mission des joueurs d'Ivato ne s'annonce pas facile devant l'équipe du Cosfa. C'est l'unique équipe encore en course à la Champion's Ligue. En attendant, les acharnements s'annoncent intenses entre le quatuor en quête des deux tickets pour la finale du 26 novembre à Mahajanga.