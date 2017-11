Madagascar: Hippisme / « Journée des étalons » - Cinq courses au programme

La reprise. Après deux semaines de pause, les courses vont reprendre ce dimanche à l'hippodrome de Bevalala. Cinq courses seront au programme de cette journée baptisée « Journée des étalons ».

La première course distante de 1 300 m mettra aux prises les chevaux Falivolasoa Faniry, Hasta La Best et consorts. Les Kalvernium, King of Star, Nénuphar du Val se mesureront à la deuxième course. La 3e course distante de 1 400 m mettra aux prises les Oscar, Madona, Noris Faniry, Prince Nomad et compagnie. La lutte sera acharnée entre les Jovialite, Osarus, Lolita Star à la 4e course. Mais la plus attendue des parieurs sera la 5e course distante de 2 100 m. Les meilleurs chevaux seront engagés à ce derby entre autres l'Oiseau Bleu, Kathy Pleasure et Kamar'All Star.